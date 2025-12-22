В Україні запрацював публічний дашборд «Пульс» для зворотного зв’язку бізнесу з владою

Бізнес може оцінювати роботу держорганів онлайн.

В Україні запрацював перший публічний аналітичний дашборд платформи «Пульс» — онлайн-інструменту зворотного зв’язку між бізнесом і органами державної влади, повідомила Державна податкова служба. Віджет сервісу інтегровано та розміщено на вебпорталі ДПС.

Державна податкова служба стала першим органом влади, який долучився до проєкту «Пульс» та забезпечив інтеграцію Електронного кабінету з платформою.

З даними податкової, «Пульс» дозволяє підприємцям:

повідомляти про проблеми у взаємодії з органами державної влади;

отримувати допомогу щодо їх розв’язання;

оцінювати роботу державних сервісів;

висловлювати пропозиції щодо покращення бізнес-клімату.

Користувачі також можуть залишати позитивні відгуки про державні послуги.

Для використання віджета на вебпорталі ДПС потрібно:

натиснути іконку з логотипом дашборду в правому верхньому куті;

оцінити умови ведення бізнесу в Україні від одного до десяти;

написати коментар із зазначенням проблематики, регіону, відповідального органу, галузі та посади;

відправити звернення, авторизувавшись через ID.GOV.UA.

Залишити коментарі та звернення можна також на сайті pulse.gov.ua, в Електронному кабінеті, на сайті Міністерства економіки України, на Порталі електронних сервісів, на сайтах центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій.

«Дашборд дозволяє ДПС отримувати об’єктивні сигнали від бізнесу, аналізувати проблеми та тенденції у сфері податкового адміністрування в режимі реального часу», – зазначили в податковій.

