  1. В Україні

В Україні запрацював публічний дашборд «Пульс» для зворотного зв’язку бізнесу з владою

13:29, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Бізнес може оцінювати роботу держорганів онлайн.
В Україні запрацював публічний дашборд «Пульс» для зворотного зв’язку бізнесу з владою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запрацював перший публічний аналітичний дашборд платформи «Пульс» — онлайн-інструменту зворотного зв’язку між бізнесом і органами державної влади, повідомила Державна податкова служба. Віджет сервісу інтегровано та розміщено на вебпорталі ДПС.

Державна податкова служба стала першим органом влади, який долучився до проєкту «Пульс» та забезпечив інтеграцію Електронного кабінету з платформою.

З даними податкової, «Пульс» дозволяє підприємцям:

  • повідомляти про проблеми у взаємодії з органами державної влади;
  • отримувати допомогу щодо їх розв’язання;
  • оцінювати роботу державних сервісів;
  • висловлювати пропозиції щодо покращення бізнес-клімату.

Користувачі також можуть залишати позитивні відгуки про державні послуги.

Для використання віджета на вебпорталі ДПС потрібно:

  • натиснути іконку з логотипом дашборду в правому верхньому куті;
  • оцінити умови ведення бізнесу в Україні від одного до десяти;
  • написати коментар із зазначенням проблематики, регіону, відповідального органу, галузі та посади;
  • відправити звернення, авторизувавшись через ID.GOV.UA.

Залишити коментарі та звернення можна також на сайті pulse.gov.ua, в Електронному кабінеті, на сайті Міністерства економіки України, на Порталі електронних сервісів, на сайтах центральних органів виконавчої влади та обласних військових адміністрацій.

«Дашборд дозволяє ДПС отримувати об’єктивні сигнали від бізнесу, аналізувати проблеми та тенденції у сфері податкового адміністрування в режимі реального часу», – зазначили в податковій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]