  1. В Украине

В Украине заработал публичный дашборд «Пульс» для обратной связи бизнеса с властью

13:29, 22 декабря 2025
Бизнес может оценивать работу госорганов онлайн.
В Украине заработал первый публичный аналитический дашборд платформы «Пульс» — онлайн-инструмента обратной связи между бизнесом и органами государственной власти, сообщила Государственная налоговая служба. Виджет сервиса интегрирован и размещен на веб-портале ГНС.

Государственная налоговая служба стала первым органом власти, который присоединился к проекту «Пульс» и обеспечил интеграцию Электронного кабинета с платформой.

По данным налоговой, «Пульс» позволяет предпринимателям:

  • сообщать о проблемах во взаимодействии с органами государственной власти;
  • получать помощь в их решении;
  • оценивать работу государственных сервисов;
  • высказывать предложения по улучшению бизнес-климата.

Пользователи также могут оставлять положительные отзывы о государственных услугах.

Для использования виджета на веб-портале ГНС необходимо:

  • нажать иконку с логотипом дашборда в правом верхнем углу;
  • оценить условия ведения бизнеса в Украине от одного до десяти;
  • написать комментарий с указанием проблематики, региона, ответственного органа, отрасли и должности;
  • отправить обращение, авторизовавшись через ID.GOV.UA.

Оставить комментарии и обращения можно также на сайте pulse.gov.ua, в Электронном кабинете, на сайте Министерства экономики Украины, на Портале электронных сервисов, на сайтах центральных органов исполнительной власти и областных военных администраций.

«Дашборд позволяет ГНС получать объективные сигналы от бизнеса, анализировать проблемы и тенденции в сфере налогового администрирования в режиме реального времени», – отметили в налоговой.

бизнес ГНС

