В Украине заработал публичный дашборд «Пульс» для обратной связи бизнеса с властью

Бизнес может оценивать работу госорганов онлайн.

В Украине заработал первый публичный аналитический дашборд платформы «Пульс» — онлайн-инструмента обратной связи между бизнесом и органами государственной власти, сообщила Государственная налоговая служба. Виджет сервиса интегрирован и размещен на веб-портале ГНС.

Государственная налоговая служба стала первым органом власти, который присоединился к проекту «Пульс» и обеспечил интеграцию Электронного кабинета с платформой.

По данным налоговой, «Пульс» позволяет предпринимателям:

сообщать о проблемах во взаимодействии с органами государственной власти;

получать помощь в их решении;

оценивать работу государственных сервисов;

высказывать предложения по улучшению бизнес-климата.

Пользователи также могут оставлять положительные отзывы о государственных услугах.

Для использования виджета на веб-портале ГНС необходимо:

нажать иконку с логотипом дашборда в правом верхнем углу;

оценить условия ведения бизнеса в Украине от одного до десяти;

написать комментарий с указанием проблематики, региона, ответственного органа, отрасли и должности;

отправить обращение, авторизовавшись через ID.GOV.UA.

Оставить комментарии и обращения можно также на сайте pulse.gov.ua, в Электронном кабинете, на сайте Министерства экономики Украины, на Портале электронных сервисов, на сайтах центральных органов исполнительной власти и областных военных администраций.

«Дашборд позволяет ГНС получать объективные сигналы от бизнеса, анализировать проблемы и тенденции в сфере налогового администрирования в режиме реального времени», – отметили в налоговой.

