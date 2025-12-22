В Украине заработал публичный дашборд «Пульс» для обратной связи бизнеса с властью
В Украине заработал первый публичный аналитический дашборд платформы «Пульс» — онлайн-инструмента обратной связи между бизнесом и органами государственной власти, сообщила Государственная налоговая служба. Виджет сервиса интегрирован и размещен на веб-портале ГНС.
Государственная налоговая служба стала первым органом власти, который присоединился к проекту «Пульс» и обеспечил интеграцию Электронного кабинета с платформой.
По данным налоговой, «Пульс» позволяет предпринимателям:
- сообщать о проблемах во взаимодействии с органами государственной власти;
- получать помощь в их решении;
- оценивать работу государственных сервисов;
- высказывать предложения по улучшению бизнес-климата.
Пользователи также могут оставлять положительные отзывы о государственных услугах.
Для использования виджета на веб-портале ГНС необходимо:
- нажать иконку с логотипом дашборда в правом верхнем углу;
- оценить условия ведения бизнеса в Украине от одного до десяти;
- написать комментарий с указанием проблематики, региона, ответственного органа, отрасли и должности;
- отправить обращение, авторизовавшись через ID.GOV.UA.
Оставить комментарии и обращения можно также на сайте pulse.gov.ua, в Электронном кабинете, на сайте Министерства экономики Украины, на Портале электронных сервисов, на сайтах центральных органов исполнительной власти и областных военных администраций.
«Дашборд позволяет ГНС получать объективные сигналы от бизнеса, анализировать проблемы и тенденции в сфере налогового администрирования в режиме реального времени», – отметили в налоговой.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.