26 сентября – какой сегодня праздник и главные события

09:36, 26 сентября 2025
26 сентября отмечают День специалиста по управлению персоналом.
Фото: maximum.fm
26 сентября отмечают День специалиста по управлению персоналом, Всемирный день моря, Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, День рождения граммофона, Всемирный день здоровья окружающей среды, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и День дудла.

Православная церковь чтит память святого апостола и епископа Иоанна Богослова.

В этот день родились украинский поэт и критик Александр Буценко (1954), пятый президент Украины Петр Порошенко (1965) и украинская борчиха Юлия Остапчук (1989).

Среди важных событий:

  • 1913 — в Киеве начался суд по делу Бейлиса;
  • 1930 — польские власти запретили деятельность Пласта;
  • 1951 — Бундестаг принял решение о выплате послевоенных репараций евреям;
  • 1962 — провозглашена Йеменская Арабская Республика;
  • 1991 — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией;
  • 1995 — Украина присоединилась к Совету Европы;
  • 2012 — в ТРЦ «Караван» в Киеве подозреваемый Ярослав Мазурок убил трех охранников и ранил еще одного;
  • 2021 — украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в боксерском поединке.

свято

Правительство взялось анализировать, что выполнено из перечня задач Дорожной карты по верховенству права в сфере судебной реформы, – какие меры остаются в «подвешенном» состоянии

Срок для утверждения базового документа, определенного Дорожной картой – Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2025-2029 годы, был установлен на II квартал 2025 года.

Судьи будут ставить баллы коллегам, а ОО – оценивать выразительность речи и внешний вид судей на заседаниях: ВККС готовится принять порядок регулярного оценивания судьи

В проекте положения о регулярном оценивании предлагается, чтобы коллеги судьи оценивали его эмоциональную устойчивость и решительность от 0 до 5 баллов, а представители общественных объединений – внешний вид, речь и «знание дела», детали которого сами знать не должны.

Высший совет правосудия не теряет оптимизма, что завершит начатый в январе 2024 года конкурс на нового главу ГСА

На должность главы Государственной судебной администрации претендует также бывшая заместитель министра юстиции по вопросам пенитенциарной сферы Елена Высоцкая и экс-начальник Департамента защиты инвестиций Офиса Генпрокурора Алексей Бонюк.

Нарушение права на защиту не может быть «частичным» – ВСП оставил в силе дисциплинарное взыскание судье ВАКС Виктору Маслову, который запретил подозреваемому общаться «со всеми на свете»

Высший совет правосудия подтвердил наличие в действиях судьи ВАКС Виктора Маслова нарушения фундаментального права на защиту путем запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» и оставил в силе дисциплинарное взыскание.

Совет судей изложит замечания по положению о регулярном оценивании судьи его коллегами и общественными объединениями

ВККС планирует утвердить положение о регулярном оценивании судьи до 30 сентября.

Сегодня день рождения празднуют
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області