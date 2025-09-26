26 сентября – какой сегодня праздник и главные события

26 сентября отмечают День специалиста по управлению персоналом, Всемирный день моря, Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, День рождения граммофона, Всемирный день здоровья окружающей среды, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и День дудла.
Православная церковь чтит память святого апостола и епископа Иоанна Богослова.
В этот день родились украинский поэт и критик Александр Буценко (1954), пятый президент Украины Петр Порошенко (1965) и украинская борчиха Юлия Остапчук (1989).
Среди важных событий:
