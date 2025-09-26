26 сентября – какой сегодня праздник и главные события

26 сентября отмечают День специалиста по управлению персоналом.

26 сентября отмечают День специалиста по управлению персоналом, Всемирный день моря, Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, День рождения граммофона, Всемирный день здоровья окружающей среды, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия и День дудла.

Православная церковь чтит память святого апостола и епископа Иоанна Богослова.

В этот день родились украинский поэт и критик Александр Буценко (1954), пятый президент Украины Петр Порошенко (1965) и украинская борчиха Юлия Остапчук (1989).

Среди важных событий:

1913 — в Киеве начался суд по делу Бейлиса;

1930 — польские власти запретили деятельность Пласта;

1951 — Бундестаг принял решение о выплате послевоенных репараций евреям;

1962 — провозглашена Йеменская Арабская Республика;

1991 — установлены консульские отношения между Украиной и Австрией;

1995 — Украина присоединилась к Совету Европы;

2012 — в ТРЦ «Караван» в Киеве подозреваемый Ярослав Мазурок убил трех охранников и ранил еще одного;

2021 — украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в боксерском поединке.

