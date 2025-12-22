  1. В Україні
  2. / У світі

Штрафи в ЄС для водіїв за використання українських посвідчень: чи законно це

13:46, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Штрафи за відмову обмінювати українські права — неправомірні, якщо людина перебуває під тимчасовим захистом.
Штрафи в ЄС для водіїв за використання українських посвідчень: чи законно це
Фото: ukrainskagazeta.de
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці в країнах Євросоюзу останнім часом дедалі частіше стикаються з проблемами через використання національних водійських посвідчень. Йдеться про штрафи та вимоги обміняти українські права на місцеві.

Утім, така практика суперечить чинним правилам ЄС. Про це заявляє Департамент консульської служби МЗС України, посилаючись на роз’яснення Єврокомісії.

Згідно з офіційною позицією Єврокомісії, громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом, мають повне право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну на місцеві. Це право діє протягом усього строку тимчасового захисту.

Важливо:

  • ці правила є обов’язковими для всіх країн Європейського Союзу;
  • вони застосовуються безпосередньо, без потреби в додаткових національних рішеннях;
  • Європейська Комісія планує додатково поінформувати держави-члени, аби уникнути різночитань і порушень на місцях.

До якого часу діє тимчасовий захист

Тимчасовий захист для громадян України в ЄС продовжено до 4 березня 2027 року. Весь цей період українські водії мають законне право користуватися національними посвідченнями водія.

Що радять українцям за кордоном

У Департаменті консульської служби рекомендують завжди мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту. Саме їхня відсутність найчастіше стає підставою для конфліктів з місцевими правоохоронними органами або накладення штрафів.

Тема є особливо актуальною для сотень тисяч українців у ЄС, які користуються автомобілем для роботи, навчання чи повсякденних потреб. Офіційне роз’яснення Єврокомісії означає, що штрафи за відмову обмінювати українські права — неправомірні, якщо людина перебуває під тимчасовим захистом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС посвідчення водія штраф авто автомобіль Євросоюз

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада ініціювала зміни до закону «Про Конституційний Суд України»

Законопроєкт передбачає оновлення правил роботи Конституційного Суду України та встановлення дисциплінарної відповідальності для суддів КСУ.

ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]