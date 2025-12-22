Штрафи в ЄС для водіїв за використання українських посвідчень: чи законно це

Штрафи за відмову обмінювати українські права — неправомірні, якщо людина перебуває під тимчасовим захистом.

Українці в країнах Євросоюзу останнім часом дедалі частіше стикаються з проблемами через використання національних водійських посвідчень. Йдеться про штрафи та вимоги обміняти українські права на місцеві.

Утім, така практика суперечить чинним правилам ЄС. Про це заявляє Департамент консульської служби МЗС України, посилаючись на роз’яснення Єврокомісії.

Згідно з офіційною позицією Єврокомісії, громадяни України, які перебувають під тимчасовим захистом, мають повне право користуватися дійсними українськими водійськими посвідченнями без обов’язкового обміну на місцеві. Це право діє протягом усього строку тимчасового захисту.

Важливо:

ці правила є обов’язковими для всіх країн Європейського Союзу;

вони застосовуються безпосередньо, без потреби в додаткових національних рішеннях;

Європейська Комісія планує додатково поінформувати держави-члени, аби уникнути різночитань і порушень на місцях.

До якого часу діє тимчасовий захист

Тимчасовий захист для громадян України в ЄС продовжено до 4 березня 2027 року. Весь цей період українські водії мають законне право користуватися національними посвідченнями водія.

Що радять українцям за кордоном

У Департаменті консульської служби рекомендують завжди мати при собі документи, що підтверджують статус тимчасового захисту. Саме їхня відсутність найчастіше стає підставою для конфліктів з місцевими правоохоронними органами або накладення штрафів.

Тема є особливо актуальною для сотень тисяч українців у ЄС, які користуються автомобілем для роботи, навчання чи повсякденних потреб. Офіційне роз’яснення Єврокомісії означає, що штрафи за відмову обмінювати українські права — неправомірні, якщо людина перебуває під тимчасовим захистом.

