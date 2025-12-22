  1. В Украине
  2. / В мире

Штрафы в ЕС для водителей за использование украинских удостоверений: законно ли это

13:46, 22 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Штрафы за отказ обменивать украинские права — неправомерны, если человек находится под временной защитой.
Штрафы в ЕС для водителей за использование украинских удостоверений: законно ли это
Фото: ukrainskagazeta.de
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы в странах Евросоюза в последнее время все чаще сталкиваются с проблемами из-за использования национальных водительских удостоверений. Речь идет о штрафах и требованиях обменять украинские права на местные.

Вместе с тем такая практика противоречит действующим правилам ЕС. Об этом заявляет Департамент консульской службы МИД Украины, ссылаясь на разъяснение Еврокомиссии.

Согласно официальной позиции Еврокомиссии, граждане Украины, находящиеся под временной защитой, имеют полное право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на местные. Это право действует в течение всего срока временной защиты.

Важно:

  • эти правила являются обязательными для всех стран Европейского Союза;
  • они применяются непосредственно, без необходимости дополнительных национальных решений;
  • Европейская Комиссия планирует дополнительно проинформировать государства-члены, чтобы избежать разночтений и нарушений на местах.

До какого времени действует временная защита

Временная защита для граждан Украины в ЕС продлена до 4 марта 2027 года. Весь этот период украинские водители имеют законное право пользоваться национальными водительскими удостоверениями.

Что советуют украинцам за границей

В Департаменте консульской службы рекомендуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты. Именно их отсутствие чаще всего становится основанием для конфликтов с местными правоохранительными органами или наложения штрафов.

Тема является особенно актуальной для сотен тысяч украинцев в ЕС, которые пользуются автомобилем для работы, учебы или повседневных нужд. Официальное разъяснение Еврокомиссии означает, что штрафы за отказ обменивать украинские права являются неправомерными, если человек находится под временной защитой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС водительские права штраф / штрафы авто автомобиль Евросоюз

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада инициировала изменения в закон «О Конституционном Суде Украины»

Законопроект предусматривает обновление правил работы Конституционного Суда Украины и установление дисциплинарной ответственности для судей КСУ.

НДС для ФЛП: риски законопроекта и неочевидные последствия инициативы Минфина

Инициатива Минфина по распространению НДС на ФЛП вызвала шквал критики и опасения фактического демонтажа упрощённой системы налогообложения.

Государство хочет зарегистрировать все БПЛА и штрафовать за управление ими в нетрезвом состоянии: что не так с законопроектом о беспилотниках

Создаст ли законопроект об обязательной регистрации БПЛА дополнительные барьеры для производителей БПЛА, волонтёров и благотворительных организаций.

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]