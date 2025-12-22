Штрафы в ЕС для водителей за использование украинских удостоверений: законно ли это

Штрафы за отказ обменивать украинские права — неправомерны, если человек находится под временной защитой.

Украинцы в странах Евросоюза в последнее время все чаще сталкиваются с проблемами из-за использования национальных водительских удостоверений. Речь идет о штрафах и требованиях обменять украинские права на местные.

Вместе с тем такая практика противоречит действующим правилам ЕС. Об этом заявляет Департамент консульской службы МИД Украины, ссылаясь на разъяснение Еврокомиссии.

Согласно официальной позиции Еврокомиссии, граждане Украины, находящиеся под временной защитой, имеют полное право пользоваться действительными украинскими водительскими удостоверениями без обязательного обмена на местные. Это право действует в течение всего срока временной защиты.

Важно:

эти правила являются обязательными для всех стран Европейского Союза;

они применяются непосредственно, без необходимости дополнительных национальных решений;

Европейская Комиссия планирует дополнительно проинформировать государства-члены, чтобы избежать разночтений и нарушений на местах.

До какого времени действует временная защита

Временная защита для граждан Украины в ЕС продлена до 4 марта 2027 года. Весь этот период украинские водители имеют законное право пользоваться национальными водительскими удостоверениями.

Что советуют украинцам за границей

В Департаменте консульской службы рекомендуют всегда иметь при себе документы, подтверждающие статус временной защиты. Именно их отсутствие чаще всего становится основанием для конфликтов с местными правоохранительными органами или наложения штрафов.

Тема является особенно актуальной для сотен тысяч украинцев в ЕС, которые пользуются автомобилем для работы, учебы или повседневных нужд. Официальное разъяснение Еврокомиссии означает, что штрафы за отказ обменивать украинские права являются неправомерными, если человек находится под временной защитой.

