Шмигаль пояснив, як працюватиме цифровий Реєстр зброярів
Кабмін затвердив створення та функціонування єдиного електронного Реєстру виробників і постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, цифровий Реєстр зброярів є закритою та захищеною системою, яка:
- дає державним замовникам перевірену інформацію про постачальників, а також інструменти оцінки ризиків;
- створює для виробників зрозумілі та значно прозоріші правила участі в оборонних закупівлях;
- надалі дасть змогу формувати повну картину спроможностей української оборонної промисловості для ухвалення стратегічних управлінських рішень.
Шмигаль наголосив, що впровадження системи мінімізує корупційні та безпекові ризики, зменшить ручні та неформальні домовленості й забезпечить чесну конкуренцію у сфері оборонних закупівель.
Рішення є складовою Державної антикорупційної програми та частиною переходу до цифрової екосистеми, орієнтованої на потреби сектору оборони.
