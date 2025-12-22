Шмигаль пояснив, як працюватиме цифровий Реєстр зброярів

Уряд затвердив створення закритої електронної бази для прозорих оборонних закупівель оборонного призначення.

Фото: ОП

Кабмін затвердив створення та функціонування єдиного електронного Реєстру виробників і постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, цифровий Реєстр зброярів є закритою та захищеною системою, яка:

дає державним замовникам перевірену інформацію про постачальників, а також інструменти оцінки ризиків;

створює для виробників зрозумілі та значно прозоріші правила участі в оборонних закупівлях;

надалі дасть змогу формувати повну картину спроможностей української оборонної промисловості для ухвалення стратегічних управлінських рішень.

Шмигаль наголосив, що впровадження системи мінімізує корупційні та безпекові ризики, зменшить ручні та неформальні домовленості й забезпечить чесну конкуренцію у сфері оборонних закупівель.

Рішення є складовою Державної антикорупційної програми та частиною переходу до цифрової екосистеми, орієнтованої на потреби сектору оборони.

