Шмыгаль объяснил, как будет работать цифровой Реестр оружейников
Кабмин утвердил создание и функционирование единого электронного Реестра производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, цифровой Реестр оружейников является закрытой и защищенной системой, которая:
- предоставляет государственным заказчикам проверенную информацию о поставщиках, а также инструменты оценки рисков;
- создает для производителей понятные и значительно более прозрачные правила участия в оборонных закупках;
- в дальнейшем позволит формировать полную картину возможностей украинской оборонной промышленности для принятия стратегических управленческих решений.
Шмыгаль подчеркнул, что внедрение системы минимизирует коррупционные и безопасности риски, уменьшит ручные и неформальные договоренности и обеспечит честную конкуренцию в сфере оборонных закупок.
Решение является составной частью Государственной антикоррупционной программы и частью перехода к цифровой экосистеме, ориентированной на потребности сектора обороны.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.