Шмыгаль объяснил, как будет работать цифровой Реестр оружейников

12:53, 22 декабря 2025
Правительство утвердило создание закрытой электронной базы для прозрачных оборонных закупок оборонного назначения.
Фото: ОП
Кабмин утвердил создание и функционирование единого электронного Реестра производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, цифровой Реестр оружейников является закрытой и защищенной системой, которая:

  • предоставляет государственным заказчикам проверенную информацию о поставщиках, а также инструменты оценки рисков;
  • создает для производителей понятные и значительно более прозрачные правила участия в оборонных закупках;
  • в дальнейшем позволит формировать полную картину возможностей украинской оборонной промышленности для принятия стратегических управленческих решений.

Шмыгаль подчеркнул, что внедрение системы минимизирует коррупционные и безопасности риски, уменьшит ручные и неформальные договоренности и обеспечит честную конкуренцию в сфере оборонных закупок.

Решение является составной частью Государственной антикоррупционной программы и частью перехода к цифровой экосистеме, ориентированной на потребности сектора обороны.

оружие Кабинет Министров Украины оборона Денис Шмыгаль Минобороны

