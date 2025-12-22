Шмыгаль объяснил, как будет работать цифровой Реестр оружейников

Правительство утвердило создание закрытой электронной базы для прозрачных оборонных закупок оборонного назначения.

Фото: ОП

Кабмин утвердил создание и функционирование единого электронного Реестра производителей и поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, цифровой Реестр оружейников является закрытой и защищенной системой, которая:

предоставляет государственным заказчикам проверенную информацию о поставщиках, а также инструменты оценки рисков;

создает для производителей понятные и значительно более прозрачные правила участия в оборонных закупках;

в дальнейшем позволит формировать полную картину возможностей украинской оборонной промышленности для принятия стратегических управленческих решений.

Шмыгаль подчеркнул, что внедрение системы минимизирует коррупционные и безопасности риски, уменьшит ручные и неформальные договоренности и обеспечит честную конкуренцию в сфере оборонных закупок.

Решение является составной частью Государственной антикоррупционной программы и частью перехода к цифровой экосистеме, ориентированной на потребности сектора обороны.

