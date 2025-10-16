Понад половину контенту в інтернеті створює штучний інтелект — дослідження

52% онлайн-матеріалів написані за допомогою ШІ, проте пошукові системи все ще віддають перевагу контенту, створеному людьми.

Понад 52% усіх текстових матеріалів в інтернеті нині створено за допомогою штучного інтелекту. Про це йдеться у новому звіті компанії Graphite, яка спеціалізується на SEO-аналітиці та оптимізації пошукових систем.

Дослідження охопило понад 65 тисяч вебсторінок, опублікованих у період із 2020 по 2025 рік.

Результати показали, що кількість матеріалів, написаних ШІ, різко зросла після появи ChatGPT у листопаді 2022 року, і нині становить трохи більше половини всього текстового контенту в мережі.

Цікаво, що наприкінці 2024-го — на початку 2025 року штучний інтелект навіть перевищив обсяг публікацій, написаних людьми, однак згодом цей показник знову знизився до 52%.

Попри поширення ШІ, пошукові системи ефективно відрізняють автоматизовані тексти від тих, що написані людиною.

За даними Graphite, лише 14% контенту, який потрапляє до результатів пошуку Google, виявилося створеним за допомогою штучного інтелекту. Ба більше, сам ChatGPT у своїх відповідях у 82% випадків посилається на тексти, написані людьми.

Експерти наголошують, що побоювання щодо «захоплення інтернету» штучним інтелектом наразі перебільшені. Хоча частка ШІ-контенту перевищила половину, більшість користувачів і пошукових систем все ще надають перевагу матеріалам, створеним людьми, вважаючи їх достовірнішими й кориснішими.