Понад половину контенту в інтернеті створює штучний інтелект — дослідження

Понад 52% усіх текстових матеріалів в інтернеті нині створено за допомогою штучного інтелекту. Про це йдеться у новому звіті компанії Graphite, яка спеціалізується на SEO-аналітиці та оптимізації пошукових систем.
Дослідження охопило понад 65 тисяч вебсторінок, опублікованих у період із 2020 по 2025 рік.
Результати показали, що кількість матеріалів, написаних ШІ, різко зросла після появи ChatGPT у листопаді 2022 року, і нині становить трохи більше половини всього текстового контенту в мережі.
Цікаво, що наприкінці 2024-го — на початку 2025 року штучний інтелект навіть перевищив обсяг публікацій, написаних людьми, однак згодом цей показник знову знизився до 52%.
Попри поширення ШІ, пошукові системи ефективно відрізняють автоматизовані тексти від тих, що написані людиною.
За даними Graphite, лише 14% контенту, який потрапляє до результатів пошуку Google, виявилося створеним за допомогою штучного інтелекту. Ба більше, сам ChatGPT у своїх відповідях у 82% випадків посилається на тексти, написані людьми.
Експерти наголошують, що побоювання щодо «захоплення інтернету» штучним інтелектом наразі перебільшені. Хоча частка ШІ-контенту перевищила половину, більшість користувачів і пошукових систем все ще надають перевагу матеріалам, створеним людьми, вважаючи їх достовірнішими й кориснішими.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.