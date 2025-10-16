Практика судов
Более половины контента в интернете создаёт искусственный интеллект — исследование

21:30, 16 октября 2025
52% онлайн-материалов написаны с помощью ИИ, однако поисковые системы по-прежнему отдают предпочтение контенту, созданному людьми.
Более половины контента в интернете создаёт искусственный интеллект — исследование
Фото: unsplash
Более 52% всех текстовых материалов в интернете сегодня созданы с помощью искусственного интеллекта. Об этом говорится в новом отчете компании Graphite, которая специализируется на SEO-аналитике и оптимизации поисковых систем.

Исследование охватило более 65 тысяч веб-страниц, опубликованных в период с 2020 по 2025 год.

Результаты показали, что количество материалов, написанных ИИ, резко возросло после появления ChatGPT в ноябре 2022 года и сейчас составляет чуть более половины всего текстового контента в сети.

Интересно, что в конце 2024-го — начале 2025 года искусственный интеллект даже превысил объем публикаций, написанных людьми, однако впоследствии этот показатель снова снизился до 52%.

Несмотря на распространение ИИ, поисковые системы эффективно различают автоматизированные тексты и те, что созданы человеком.

По данным Graphite, лишь 14% контента, который попадает в результаты поиска Google, оказалось созданным с помощью искусственного интеллекта. Более того, сам ChatGPT в своих ответах в 82% случаев ссылается на тексты, написанные людьми.

Эксперты отмечают, что опасения по поводу «захвата интернета» искусственным интеллектом на данный момент преувеличены. Хотя доля ИИ-контента превысила половину, большинство пользователей и поисковых систем все еще предпочитают материалы, созданные людьми, считая их более достоверными и полезными.

искусственный интеллект технологии ИИ

