Google спрощує відновлення акаунтів: тепер допомогти можуть друзі чи родина

20:30, 16 жовтня 2025
Нова функція дозволяє призначати довірених осіб, які зможуть підтвердити вашу особу та допомогти повернути доступ до акаунта у разі зламу чи втрати пароля.
Компанія Google анонсувала низку нових функцій безпеки, покликаних допомогти користувачам швидше та безпечніше відновлювати доступ до своїх акаунтів.

Головним оновленням стала функція Recovery Contacts, яка дозволяє призначити довірених осіб — друзів або членів родини — що зможуть підтвердити особу власника профілю у разі зламу чи втрати доступу.

Нова опція доступна для персональних акаунтів Google і розташована в розділі Security. У компанії зазначають, що це «простий і безпечний спосіб відновлення доступу, коли стандартні методи не працюють».

Ще одне оновлення — Sign in with Mobile Number для Android. Завдяки цій функції користувачі можуть входити в акаунт, використовуючи лише прив’язаний номер телефону. Якщо пристрій втрачено, достатньо ввести код блокування екрана зі старого смартфона, щоб підтвердити особу.

Окрім цього, Google впроваджує додаткові засоби захисту:

  • попередження в Google Messages про підозрілі або шкідливі посилання у спам-повідомленнях;
  • інструмент Key Verifier, який перевіряє справжність контактів і допомагає уникнути підроблених профілів.

Ці оновлення є частиною ширшої стратегії Google щодо посилення захисту користувачів від шахрайства та кібератак.

