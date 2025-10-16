Google упрощает восстановление аккаунтов: теперь помочь могут друзья или семья

Новая функция позволяет назначать доверенных лиц, которые смогут подтвердить вашу личность и помочь вернуть доступ к аккаунту в случае взлома или потери пароля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google анонсировала ряд новых функций безопасности, призванных помочь пользователям быстрее и безопаснее восстанавливать доступ к своим аккаунтам.

Главным обновлением стала функция Recovery Contacts, которая позволяет назначить доверенных лиц — друзей или членов семьи — которые смогут подтвердить личность владельца профиля в случае взлома или утраты доступа.

Новая опция доступна для персональных аккаунтов Google и расположена в разделе Security. В компании отмечают, что это «простой и безопасный способ восстановления доступа, когда стандартные методы не работают».

Еще одно обновление — Sign in with Mobile Number для Android. Благодаря этой функции пользователи могут входить в аккаунт, используя только привязанный номер телефона. Если устройство утеряно, достаточно ввести код блокировки экрана со старого смартфона, чтобы подтвердить личность.

Кроме того, Google внедряет дополнительные средства защиты:

предупреждения в Google Messages о подозрительных или вредоносных ссылках в спам-сообщениях;

инструмент Key Verifier, который проверяет подлинность контактов и помогает избежать поддельных профилей.

Эти обновления являются частью более широкой стратегии Google по усилению защиты пользователей от мошенничества и кибератак.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.