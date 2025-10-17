Практика судів
Threads запустив групові чати: тепер можна спілкуватися з 50 людьми одразу

07:00, 17 жовтня 2025
Нова функція дозволяє створювати групові переписки до 50 учасників і незабаром отримає підтримку запрошень за посиланням.
Threads запустив групові чати: тепер можна спілкуватися з 50 людьми одразу
Соцмережа Threads від Meta запровадила нову функцію — групові особисті повідомлення, які дозволяють користувачам створювати чати до 50 учасників. Про це повідомляє Engadget.

Щоб розпочати групове спілкування, достатньо відкрити нове повідомлення й додати будь-кого зі своїх підписників у Threads.

Незабаром Meta планує додати можливість приєднання до чату за спеціальним посиланням — щоб не додавати учасників вручну.

Як і в інших месенджерах, користувачі зможуть змінювати назву групи, щоб вона відповідала темі розмови.

Окрім цього, компанія розпочала поступове впровадження функції обміну повідомленнями для користувачів у Європейському Союзі. Там одразу стануть доступними як індивідуальні, так і групові листування, а також налаштування приватності, фільтри для спаму та підтримка медіафайлів.

За словами керівниці продукту Threads Емілі Долтон-Сміт, додаток має «усі шанси стати наступним великим проектом Meta» — нині ним користуються близько 400 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Функція обміну повідомленнями була однією з найбільш очікуваних від часу запуску Threads, однак її впровадження затягнулося, оскільки спершу вона не входила до пріоритетів розробки.

З моменту появи приватних чатів у липні Meta вже встигла додати підтримку фото, відео та GIF-файлів, папку для запитів і прихований розділ для небажаних повідомлень, а також опцію, яка дозволяє повністю вимкнути отримання повідомлень від незнайомців.

Meta

