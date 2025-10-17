Практика судов
Threads запустил групповые чаты: теперь можно общаться сразу с 50 людьми

07:00, 17 октября 2025
Новая функция позволяет создавать групповые чаты до 50 участников и вскоре получит поддержку приглашений по ссылке.
Социальная сеть Threads от компании Meta запустила новую функцию — групповые личные сообщения, которые позволяют пользователям создавать чаты до 50 участников. Об этом сообщает Engadget.

Чтобы начать групповое общение, достаточно открыть новое сообщение и добавить любого из своих подписчиков в Threads.

В ближайшее время Meta планирует добавить возможность присоединяться к чату по специальной ссылке — чтобы не добавлять участников вручную.

Как и в других мессенджерах, пользователи смогут менять название группы, чтобы оно соответствовало теме разговора.

Кроме того, компания начала постепенное внедрение функции обмена сообщениями для пользователей в Европейском союзе. Там сразу станут доступны как индивидуальные, так и групповые переписки, а также настройки приватности, фильтры от спама и поддержка медиафайлов.

По словам руководителя продукта Threads Эмили Долтон-Смит, приложение имеет «все шансы стать следующим крупным проектом Meta» — сейчас им пользуются около 400 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Функция обмена сообщениями была одной из самых ожидаемых с момента запуска Threads, однако ее внедрение затянулось, поскольку изначально она не входила в приоритеты разработки.

С момента появления личных чатов в июле Meta уже успела добавить поддержку фото, видео и GIF-файлов, папку для запросов и скрытый раздел для нежелательных сообщений, а также опцию, которая позволяет полностью отключить получение сообщений от незнакомых пользователей.

