Пішов із життя співзасновник і гітарист легендарної групи Kiss — Ейс Фрейлі

У віці 74 років помер гітарист і співзасновник рок-гурту Kiss Пол Деніел «Ейс» Фрейлі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На 75-му році життя помер Ейс Фрейлі, один із засновників культового рок-гурту KISS. Про це повідомляє Abc News.

«Ми спустошені й убиті горем. У свої останні миті Ейс був поруч із близькими, у колі любові, теплих слів і молитв. Ми збережемо найкращі спогади про нього, його сміх, силу й доброту», — йдеться у заяві родини музиканта.

Фрейлі, сценічний образ якого у складі гурту KISS мав назву The Spaceman (Космічний мандрівник), був включений до Зали слави рок-н-ролу у 2014 році разом із колегами по гурту.

Сумна звістка надійшла лише через кілька тижнів після того, як музикант скасував решту концертів свого туру 2025 року через проблеми зі здоров’ям.

Ейс Фрейлі (справжнє ім’я — Пол Даніел Фрейлі) заснував KISS у 1973 році разом із Полом Стенлі, Джином Сіммонсом та Пітером Кріссом у Нью-Йорку. Завдяки видовищним шоу, гриму, епатажним костюмам і піротехніці гурт швидко став одним із найуспішніших у світі.

Фрелі залишив KISS у 1982 році, але повернувся у 1996-му — перед першим прощальним туром гурту. Остаточно він пішов із колективу у 2002 році.

У 1999 році Ейс отримав номінацію на премію «Греммі» за найкраще виконання у жанрі хард-року (альбом PsychoCircus).

Поза гуртом KISS музикант створив власний проєкт Frehley’s Comet і випустив кілька сольних альбомів, останній з яких — 10,000 Volts — вийшов у 2024 році.

У грудні цього року Ейс Фрейлі мав стати одним із лауреатів The Kennedy Center Honors разом із гуртом KISS.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.