Ушел из жизни сооснователь и гитарист легендарной группы KISS — Эйс Фрейли

В возрасте 74 лет умер гитарист и сооснователь рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли.

На 75-м году жизни умер Эйс Фрейли, один из основателей культовой рок-группы KISS. Об этом сообщает ABC News.

«Мы опустошены и убиты горем. В свои последние мгновения Эйс был рядом с близкими, в окружении любви, теплых слов и молитв. Мы сохраним самые лучшие воспоминания о нем, его смех, силу и доброту», — говорится в заявлении семьи музыканта.

Фрейли, сценический образ которого в составе группы KISS носил название The Spaceman («Космический странник»), был включен в Зал славы рок-н-ролла в 2014 году вместе с коллегами по группе.

Печальная новость пришла всего через несколько недель после того, как музыкант отменил оставшиеся концерты своего тура 2025 года из-за проблем со здоровьем.

Эйс Фрейли (настоящее имя — Пол Даниел Фрейли) основал KISS в 1973 году вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом в Нью-Йорке. Благодаря зрелищным шоу, гриму, эпатажным костюмам и пиротехнике группа быстро стала одной из самых успешных в мире.

Фрейли покинул KISS в 1982 году, но вернулся в 1996-м — перед первым прощальным туром группы. Окончательно он ушел из коллектива в 2002 году.

В 1999 году Эйс получил номинацию на премию Грэмми за лучшее исполнение в жанре хард-рок (альбом PsychoCircus).

Помимо участия в KISS, музыкант создал собственный проект Frehley’s Comet и выпустил несколько сольных альбомов, последний из которых — 10,000 Volts — вышел в 2024 году.

В декабре этого года Эйс Фрейли должен был стать одним из лауреатов The Kennedy Center Honors вместе с группой KISS.

