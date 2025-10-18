Дострокова пенсія для матерів тяжкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність — що треба знати

Пенсійний фонд пояснив, чи мають право на дострокове призначення пенсії матері тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність.

Право на дострокове призначення пенсії мають матері, які до шестирічного віку виховували тяжко хворих дітей (яким не встановлено інвалідність). Такі жінки можуть претендувати на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. Про це нагадало головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області.

Визначення терміну «тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність» наведено у статті 1 зазначеного Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

До числа таких дітей належать діти, хворі на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, паліативної допомоги.

Визнання тяжко хворою дитини, якій не встановлено інвалідність, засвідчується посвідченням одержувача державної допомоги на хворих дітей, яким не встановлено інвалідність (видається органом, який призначив виплату), або довідкою медичного закладу про те, що дитина мала вищезазначені захворювання до досягнення шестирічного віку.

У ПФ додали, що державна допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

