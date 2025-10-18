Практика судов
  1. Общество

Досрочная пенсия для матерей тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность — что нужно знать

15:27, 18 октября 2025
Пенсионный фонд разъяснил, имеют ли право на досрочное назначение пенсии матери тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность.
Досрочная пенсия для матерей тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность — что нужно знать
Фото: protocol.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Право на досрочное назначение пенсии имеют матери, которые до шестилетнего возраста воспитывали тяжело больных детей (которым не установлена инвалидность). Такие женщины могут претендовать на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Определение термина «тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность» приведено в статье 1 указанного Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

К числу таких детей относятся дети, больные тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием почек IV степени, дети, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, в паллиативной помощи.

Признание ребенка тяжело больным, которому не установлена инвалидность, подтверждается удостоверением получателя государственной помощи на больных детей, которым не установлена инвалидность (выдается органом, назначившим выплату), либо справкой медицинского учреждения о том, что ребенок имел вышеуказанные заболевания до достижения шестилетнего возраста.

В Пенсионном фонде добавили, что государственная помощь предоставляется на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Одновременное наложение ареста на движимое, недвижимое имущество и деньги в пределах суммы иска не является двойным обеспечением иска – Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, подчеркнув, что арест денежных средств и имущества ответчиков в пределах суммы иска не является двойным или чрезмерным обеспечением, поскольку денежные средства являются частью имущества ответчиков, а не отдельным видом обеспечения.

ЕСПЧ решил, могут ли суды ссылаться на заключение Торгово-промышленной палаты как на документ, подтверждающий форс-мажор

В ходе судебного разбирательства заявители последовательно утверждали, что в соответствии с национальным законодательством единственным документом, подтверждающим форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, является «сертификат» Торгово-промышленной палаты, а не «заключение».

В Верховной Раде предлагают дать должникам 7 дней на добровольное исполнение судебного решения

В законе об исполнительном производстве предлагается предусмотреть, что судебное решение может быть исполнено должником в добровольном порядке в течение 7 рабочих дней после вступления такого решения в законную силу.

Для создания Офиса Военного омбудсмана придется пройти ряд бюрократических процедур, поэтому возможны задержки с обработкой жалоб

Ольга Решетилова предупредила, что сейчас Офису Военного омбудсмана нужно пройти ряд бюрократических процедур: регистрацию юрлица, спецпроверки кандидатов, создание бланков, печатей, регистрацию в системах документооборота, утвердить штат, поэтому в этот транзитный период могут наблюдаться задержки с обработкой обращений и жалоб.

Спор в связи с непредоставлением ответа на адвокатский запрос, поданный в рамках хозяйственного дела, подлежит разрешению по правилам хозяйственного судопроизводства – Верховный Суд

КГС ВС указал, что предметом спора является обязанность ответчика предоставить информацию на адвокатский запрос, который напрямую связан с рассмотрением дела в хозяйственном суде.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Романюк
    Роман Романюк
    український політик, Заслужений юрист України, народний депутат України VII, VIII скликань
  • Володимир Кифлюк
    Володимир Кифлюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Сергій Іонушас
    Сергій Іонушас
    голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності