Досрочная пенсия для матерей тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность — что нужно знать

Пенсионный фонд разъяснил, имеют ли право на досрочное назначение пенсии матери тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность.

Право на досрочное назначение пенсии имеют матери, которые до шестилетнего возраста воспитывали тяжело больных детей (которым не установлена инвалидность). Такие женщины могут претендовать на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Определение термина «тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность» приведено в статье 1 указанного Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

К числу таких детей относятся дети, больные тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелым врожденным пороком развития, редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, тяжелым психическим расстройством, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием почек IV степени, дети, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, в паллиативной помощи.

Признание ребенка тяжело больным, которому не установлена инвалидность, подтверждается удостоверением получателя государственной помощи на больных детей, которым не установлена инвалидность (выдается органом, назначившим выплату), либо справкой медицинского учреждения о том, что ребенок имел вышеуказанные заболевания до достижения шестилетнего возраста.

В Пенсионном фонде добавили, что государственная помощь предоставляется на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, на ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи, которым не установлена инвалидность.

