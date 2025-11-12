Землю накрила магнітна буря червоного рівня — метеозалежні, тримайтеся

12 листопада магнітна буря на нашій планеті посилиться до рівня G4 – це вважається сильним геомагнітним штормом.

Фото: rbc.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12 листопада Землю вразила сильна магнітна буря рівня G4 (Severe) — один із найпотужніших показників за останні роки. Про це повідомили у NOAA Space Weather Prediction Center.

Геомагнітна активність залишається підвищеною, а сила бурі досягає 8 балів.

Фахівці попереджають, що явище може спричинити перебої у роботі супутникового зв’язку, GPS-навігації та коливання напруги в енергосистемах. Крім того, за сприятливих погодних умов північне сяйво можна буде побачити навіть у середніх широтах.

За даними Мeteoagent та Британської геологічної служби, сплеск активності пов’язаний із серією нещодавніх сонячних спалахів і коронних викидів маси, спрямованих у бік Землі. Унаслідок їх злиття рівень геомагнітної активності може залишатися високим упродовж 12–13 листопада, з можливим досягненням рівня G4.

Спеціалісти застерігають, що потужна буря може негативно вплинути на метеочутливих людей, вагітних жінок, літніх осіб та тих, хто має хронічні захворювання. У такі дні частіше спостерігаються головний біль, безсоння, дратівливість, коливання тиску та загальна слабкість.

Фахівці радять:

уникати стресів і надмірних фізичних навантажень;

дотримуватися режиму сну та відпочинку;

підтримувати водний баланс;

надавати перевагу легким стравам;

відмовитися від алкоголю та кави.

За прогнозами, підвищена геомагнітна активність може тривати ще кілька днів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.