Землю накрыла магнитная буря красного уровня – метеозависимые, держитесь
12 ноября Землю поразила сильная магнитная буря уровня G4 (Severe) — один из самых мощных показателей за последние годы. Об этом сообщили в NOAA Space Weather Prediction Center.
Геомагнитная активность остается повышенной, а сила бури достигает 8 баллов.
Специалисты предупреждают, что явление может вызвать перебои в работе спутниковой связи, GPS-навигации и колебания напряжения в энергосистемах. Кроме того, при благоприятных погодных условиях северное сияние можно будет наблюдать даже в средних широтах.
По данным Мeteoagent и Британской геологической службы, всплеск активности связан с серией недавних солнечных вспышек и корональных выбросов массы, направленных в сторону Земли. В результате их слияния уровень геомагнитной активности может оставаться высоким в течение 12–13 ноября, с возможным достижением уровня G4.
Специалисты предупреждают, что мощная буря может негативно повлиять на метеочувствительных людей, беременных женщин, пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. В такие дни чаще наблюдаются головная боль, бессонница, раздражительность, колебания давления и общая слабость.
Специалисты советуют:
- избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок;
- соблюдать режим сна и отдыха;
- поддерживать водный баланс;
- отдавать предпочтение легким блюдам;
- отказаться от алкоголя и кофе.
По прогнозам, повышенная геомагнитная активность может продлиться еще несколько дней.
