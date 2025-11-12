  1. Общество

Землю накрыла магнитная буря красного уровня – метеозависимые, держитесь

09:58, 12 ноября 2025
12 ноября магнитная буря на нашей планете усилится до уровня G4 – это считается сильным геомагнитным штормом.
Фото: rbc.ua
12 ноября Землю поразила сильная магнитная буря уровня G4 (Severe) — один из самых мощных показателей за последние годы. Об этом сообщили в NOAA Space Weather Prediction Center.

Геомагнитная активность остается повышенной, а сила бури достигает 8 баллов.

Специалисты предупреждают, что явление может вызвать перебои в работе спутниковой связи, GPS-навигации и колебания напряжения в энергосистемах. Кроме того, при благоприятных погодных условиях северное сияние можно будет наблюдать даже в средних широтах.

По данным Мeteoagent и Британской геологической службы, всплеск активности связан с серией недавних солнечных вспышек и корональных выбросов массы, направленных в сторону Земли. В результате их слияния уровень геомагнитной активности может оставаться высоким в течение 12–13 ноября, с возможным достижением уровня G4.

Специалисты предупреждают, что мощная буря может негативно повлиять на метеочувствительных людей, беременных женщин, пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. В такие дни чаще наблюдаются головная боль, бессонница, раздражительность, колебания давления и общая слабость.

Специалисты советуют:

  • избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок;
  • соблюдать режим сна и отдыха;
  • поддерживать водный баланс;
  • отдавать предпочтение легким блюдам;
  • отказаться от алкоголя и кофе.

По прогнозам, повышенная геомагнитная активность может продлиться еще несколько дней.

магнитные бури

