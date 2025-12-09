Штрафи та кримінальна відповідальність: в скільки обійдеться незаконна рубка ялинок

Для запобігання незаконним вирубкам створено рейдові групи.

Фото: Суспільне/Ліля Гончарук

У межах підготовки до різдвяно-новорічного періоду державне підприємство «Ліси України» повідомило про активні заходи з охорони хвойних насаджень.

На спеціалізованих плантаціях підприємства вирощується 7,8 млн різдвяних дерев на площі 2,7 тис. га.

Для запобігання незаконним вирубкам створено 295 мобільних рейдових груп, до складу яких входить майже 1000 осіб.

Перші результати рейдів

Рейдові групи вже провели 385 спільних перевірок, під час яких:

виявлено 34 випадки незаконної рубки хвойних дерев;

складено 28 адмінпротоколів на суму понад 14 тис. грн.

Найбільше порушень зафіксовано у:

Харківській області,

Волинській області,

Полтавській області.

У більшості інших регіонів порушень не зафіксовано.

Які штрафи за незаконну вирубку ялинки?

Розмір штрафу залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки та діаметра дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року:

до 10 см — 893 грн, у заповідниках — 7 600 грн;

10,1–14 см — 1 500 грн, у заповідниках — 13 300 грн;

14,1–18 см — понад 4 000 грн, у заповідниках — 34 700 грн.

У грудні та січні штрафи збільшуються утричі.

В разі істотної шкоди (від 30,2 тис. грн) від вирубки та збуту незаконно зрубаних дерев передбачено кримінальне покарання.

