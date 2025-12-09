Штрафы и уголовная ответственность: во сколько обойдется незаконная рубка елок

Для предотвращения незаконных вырубок созданы рейдовые группы.

В рамках подготовки к рождественско-новогоднему периоду государственное предприятие «Леса Украины» сообщило об активных мерах по охране хвойных насаждений.

На специализированных плантациях предприятия выращивается 7,8 млн рождественских деревьев на площади 2,7 тыс. га.

Для предотвращения незаконных вырубок создано 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит почти 1000 человек.

Первые результаты рейдов

Рейдовые группы уже провели 385 совместных проверок, в ходе которых:

выявлено 34 случая незаконной рубки хвойных деревьев;

составлено 28 админпротоколов на сумму более 14 тыс. грн.

Больше всего нарушений зафиксировано в:

Харьковской области,

Волынской области,

Полтавской области.

В большинстве других регионов нарушений не выявлено.

Какие штрафы за незаконную вырубку елки?

Размер штрафа зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки и диаметра дерева в коре у шейки корня возрастом до 41 года:

до 10 см — 893 грн, в заповедниках — 7 600 грн;

10,1–14 см — 1 500 грн, в заповедниках — 13 300 грн;

14,1–18 см — более 4 000 грн, в заповедниках — 34 700 грн.

В декабре и январе штрафы увеличиваются втрое.

В случае существенного ущерба (от 30,2 тыс. грн) от вырубки и сбыта незаконно срубленных деревьев предусмотрено уголовное наказание.

