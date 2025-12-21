21 грудня – яке сьогодні свято та головні події

21 грудня відзначають День зимового сонцестояння.

Фото: maximum.fm

У неділю, 21 грудня, у світі та в Україні відзначають одразу кілька дат. Зокрема, це Всесвітній день медитації, Всесвітній день баскетболу, День Державної служби зайнятості України, а також День зимового сонцестояння.

Також 21 грудня відзначають Блакитне, або Синє Різдво. Це свято, відоме також як Найдовша ніч, має особливе значення у західній християнській традиції. Окрім релігійного контексту, Блакитне Різдво використовується правоохоронними органами та службами з надзвичайних ситуацій у межах їхньої діяльності.

Ця дата пов’язана і з низкою історичних подій:

У 1913 році в нью-йоркській газеті було опубліковано перший в історії кросворд, складений Артуром Вінном.

У 1937 році в Голлівуді відбулася прем’єра першого повнометражного мультфільму «Білосніжка та семеро гномів». У 1988 році дослідний зразок найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» здійснив свій перший політ.

У 1991 році незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

У 2007 році до Шенгенської зони приєдналися дев’ять країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина та Мальта.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святої мучениці Юліани. Вона жила у ІІІ столітті, була дочкою римського сенатора-язичника Александра та відкрито сповідувала християнську віру. Юліану заарештували за відмову зректися християнства та нав’язаний шлюб із язичником. Вона залишилася вірною своїм переконанням і була страчена у 302 році.

Іменини цього дня святкують Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій та Уляна.

