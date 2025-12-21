  1. Общество
  В Украине

21 декабря – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 21 декабря 2025
21 декабря отмечают День зимнего солнцестояния.
21 декабря – какой сегодня праздник и главные события
Фото: maximum.fm
Фото: maximum.fm
В воскресенье, 21 декабря, в мире и в Украине отмечают сразу несколько дат. В частности, это Всемирный день медитации, Всемирный день баскетбола, День Государственной службы занятости Украины, а также День зимнего солнцестояния.

Также 21 декабря отмечают Голубое, или Синее Рождество. Этот праздник, известный также как Самая длинная ночь, имеет особое значение в западной христианской традиции. Помимо религиозного контекста, Голубое Рождество используется правоохранительными органами и службами по чрезвычайным ситуациям в рамках их деятельности.

Эта дата связана и с рядом исторических событий:

  • В 1913 году в нью-йоркской газете был опубликован первый в истории кроссворд, составленный Артуром Винном.
  • В 1937 году в Голливуде состоялась премьера первого полнометражного мультфильма «Белоснежка и семь гномов». В 1988 году опытный образец крупнейшего в мире самолета Ан-225 «Мрия» совершил свой первый полет.
  • В 1991 году независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.
  • В 2007 году к Шенгенской зоне присоединились девять стран Европейского Союза: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия и Мальта.

Православная церковь в этот день чтит память святой мученицы Юлианы. Она жила в III веке, была дочерью римского сенатора-язычника Александра и открыто исповедовала христианскую веру. Юлиана была арестована за отказ отречься от христианства и навязанный брак с язычником. Она осталась верна своим убеждениям и была казнена в 302 году.

Именины в этот день празднуют Леонтий, Никита, Михаил, Петр, Сергей и Ульяна.

какой сегодня праздник свято

