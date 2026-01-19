  1. Суспільство

Як покращити пам'ять: 10 найдієвіших порад від медиків

23:56, 19 січня 2026
Медики зазначають, що відновлення та покращення пам'яті - це поступовий процес, який вимагає постійних зусиль і практики.
Як покращити пам’ять: 10 найдієвіших порад від медиків
Фото: hindustantimes.com
У часи постійних стресів та передозування інформацією не дивно, що ми можемо забувати навіть елементарні речі. В певний час ми замислюємося, що можна зробити для покращення пам’яті.

Сучасні вчені називають пам’яттю психічний процес, який полягає в закріпленні, збереженні, наступному відтворенні та забуванні минулого досвіду. Як і будь-який процес психіки, він може порушуватись внаслідок вікових змін, захворювань та гормональних розладів, неврозів та стресу. Порушення пам’яті мають загальну назву «амнезія».

За тривалістю збереження інформації пам’ять поділяють на декілька видів.

- сенсорна пам'ять триває 0,2–0,5 секунди, дозволяє людині орієнтуватися в оточенні;

- короткочасна пам'ять забезпечує запам'ятовування одноразової інформації від кількох секунд до хвилини;

- довготривала пам'ять — збереження інформації протягом тривалого часу;

- оперативна (безпосередня, робоча) пам'ять — проявляється під час виконання певної діяльності і необхідна для її виконання в кожний заданий проміжок часу.

Для нормального життя людині будь-якого віку та фаху потрібні всі види пам’яті. Чи є способи покращити когнітивні функції або навіть повернути втрачені?

Інший давньогрецький філософ та оратор Цицерон, який мав запам’ятовувати довгі тексти своїх виступів, вважав: «Пам’ять слабне, якщо її не вправляєш».

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав 10 найдієвіших порад, як покращити пам'ять.

  1. Висипайтеся

Сон має вирішальне значення для зміцнення пам'яті. Прагніть до 7-9 годин якісного сну на добу, щоб допомогти мозку ефективно обробляти та зберігати інформацію.

  1. Залишайтеся фізично активними

Регулярні фізичні вправи збільшують приплив крові до мозку, сприяючи кращій роботі пам'яті. Прагніть регулярно приділяти час помірним фізичним навантаженням.

  1. Дбайте про харчування

Дотримуйтеся збалансованої дієти, багатої на антиоксиданти, жирні кислоти та вітаміни, оскільки вони підтримують здоров'я мозку і пам'ять. Корисними є такі продукти, як ягоди, жирна риба, волоські горіхи, мед та зелень.

  1. Читайте

Читання не тільки розвиває уяву та посилює концентрацію, а також позитивно впливає на пам'ять. Обирайте цікаву книжку з кількома сюжетними лініями та занурюйтесь у читання.

  1. Опановуйте стрес

Хронічний стрес може суттєво погіршити пам'ять. Практикуйте техніки релаксації, такі як медитація, глибоке дихання або йога, щоб впоратися зі стресом і поліпшити роботу пам'яті.

  1. Залишайтеся розумово активним

Займайтеся діяльністю, яка кидає виклик вашому мозку, наприклад, розгадуйте головоломки, кросворди, грайте в шахи, навчайтесь. Нові враження стимулюють мозкові зв'язки та покращують пам'ять.

  1. Розбивайте інформацію на частини

Розбивайте великі обсяги інформації на менші, зручні для сприйняття частини. Ця техніка полегшує мозку обробку та запам'ятовування деталей.

  1. Пригадуйте

Замість того, щоб одразу шукати інформацію на потрібну тему, намагайтеся пригадати максимум із того, що ви вже знаєте.  Активно перевіряйте себе на знання тих чи інших фактів та деталей. Така практика добре зміцнює пам'ять.

  1. Спілкуйтеся

Участь у соціальних взаємодіях і дискусіях може стимулювати ваш мозок і допомогти закріпити спогади. Обмін інформацією та пояснення того, що ви вивчили, іншим посилює ваше розуміння.

     10. Будьте організованими

Ведіть календар, списки справ і нотатки, які допоможуть вам запам'ятати важливі дати і завдання. Організованість зменшує розумовий безлад, який може заважати пам'яті.

