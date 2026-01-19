Как улучшить память: 10 самых действенных советов от медиков
Во времена постоянных стрессов и перенасыщения информацией неудивительно, что мы можем забывать даже элементарные вещи. В определенный момент мы задумываемся, что можно сделать для улучшения памяти.
Современные ученые называют памятью психический процесс, который заключается в закреплении, сохранении, последующем воспроизведении и забывании прошлого опыта. Как и любой психический процесс, она может нарушаться вследствие возрастных изменений, заболеваний и гормональных расстройств, неврозов и стресса. Нарушения памяти имеют общее название — «амнезия».
По продолжительности сохранения информации память делят на несколько видов:
- сенсорная память длится 0,2–0,5 секунды, позволяет человеку ориентироваться в окружающей среде;
- кратковременная память обеспечивает запоминание разовой информации от нескольких секунд до минуты;
- долговременная память — сохранение информации на протяжении длительного времени;
- оперативная (непосредственная, рабочая) память — проявляется во время выполнения определенной деятельности и необходима для ее выполнения в каждый заданный промежуток времени.
Для нормальной жизни человеку любого возраста и профессии необходимы все виды памяти. Существуют ли способы улучшить когнитивные функции или даже вернуть утраченные?
Древнегреческий философ и оратор Цицерон, которому приходилось запоминать длинные тексты своих выступлений, считал: «Память слабеет, если ее не упражнять».
Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал 10 самых действенных советов, как улучшить память.
- Высыпайтесь
Сон имеет решающее значение для укрепления памяти. Стремитесь к 7–9 часам качественного сна в сутки, чтобы помочь мозгу эффективно обрабатывать и сохранять информацию.
- Оставайтесь физически активными
Регулярные физические упражнения увеличивают приток крови к мозгу, способствуя лучшей работе памяти. Старайтесь регулярно уделять время умеренным физическим нагрузкам.
- Заботьтесь о питании
Придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой антиоксидантами, жирными кислотами и витаминами, поскольку они поддерживают здоровье мозга и память. Полезны такие продукты, как ягоды, жирная рыба, грецкие орехи, мед и зелень.
- Читайте
Чтение не только развивает воображение и усиливает концентрацию, но и положительно влияет на память. Выбирайте интересную книгу с несколькими сюжетными линиями и погружайтесь в чтение.
- Управляйте стрессом
Хронический стресс может существенно ухудшить память. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или йога, чтобы справляться со стрессом и улучшать работу памяти.
- Оставайтесь умственно активными
Занимайтесь деятельностью, которая бросает вызов вашему мозгу, например разгадывайте головоломки, кроссворды, играйте в шахматы, обучайтесь. Новые впечатления стимулируют мозговые связи и улучшают память.
- Разбивайте информацию на части
Разделяйте большие объемы информации на меньшие, удобные для восприятия части. Эта техника облегчает мозгу обработку и запоминание деталей.
- Вспоминайте
Вместо того чтобы сразу искать информацию на нужную тему, старайтесь вспомнить максимум из того, что вы уже знаете. Активно проверяйте себя на знание тех или иных фактов и деталей. Такая практика хорошо укрепляет память.
- Общайтесь
Участие в социальных взаимодействиях и дискуссиях может стимулировать ваш мозг и помочь закрепить воспоминания. Обмен информацией и объяснение того, что вы изучили, другим усиливает ваше понимание.
10. Будьте организованными
Ведите календарь, списки дел и заметки, которые помогут вам запомнить важные даты и задачи. Организованность уменьшает умственный беспорядок, который может мешать памяти.
