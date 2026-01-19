  1. Общество

Как улучшить память: 10 самых действенных советов от медиков

23:56, 19 января 2026
Медики отмечают, что восстановление и улучшение памяти — это постепенный процесс, который требует постоянных усилий и практики.
Фото: hindustantimes.com
Во времена постоянных стрессов и перенасыщения информацией неудивительно, что мы можем забывать даже элементарные вещи. В определенный момент мы задумываемся, что можно сделать для улучшения памяти.

Современные ученые называют памятью психический процесс, который заключается в закреплении, сохранении, последующем воспроизведении и забывании прошлого опыта. Как и любой психический процесс, она может нарушаться вследствие возрастных изменений, заболеваний и гормональных расстройств, неврозов и стресса. Нарушения памяти имеют общее название — «амнезия».

По продолжительности сохранения информации память делят на несколько видов:

  • сенсорная память длится 0,2–0,5 секунды, позволяет человеку ориентироваться в окружающей среде;
  • кратковременная память обеспечивает запоминание разовой информации от нескольких секунд до минуты;
  • долговременная память — сохранение информации на протяжении длительного времени;
  • оперативная (непосредственная, рабочая) память — проявляется во время выполнения определенной деятельности и необходима для ее выполнения в каждый заданный промежуток времени.

Для нормальной жизни человеку любого возраста и профессии необходимы все виды памяти. Существуют ли способы улучшить когнитивные функции или даже вернуть утраченные?

Древнегреческий философ и оратор Цицерон, которому приходилось запоминать длинные тексты своих выступлений, считал: «Память слабеет, если ее не упражнять».

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал 10 самых действенных советов, как улучшить память.

  1. Высыпайтесь

Сон имеет решающее значение для укрепления памяти. Стремитесь к 7–9 часам качественного сна в сутки, чтобы помочь мозгу эффективно обрабатывать и сохранять информацию.

  1. Оставайтесь физически активными

Регулярные физические упражнения увеличивают приток крови к мозгу, способствуя лучшей работе памяти. Старайтесь регулярно уделять время умеренным физическим нагрузкам.

  1. Заботьтесь о питании

Придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой антиоксидантами, жирными кислотами и витаминами, поскольку они поддерживают здоровье мозга и память. Полезны такие продукты, как ягоды, жирная рыба, грецкие орехи, мед и зелень.

  1. Читайте

Чтение не только развивает воображение и усиливает концентрацию, но и положительно влияет на память. Выбирайте интересную книгу с несколькими сюжетными линиями и погружайтесь в чтение.

  1. Управляйте стрессом

Хронический стресс может существенно ухудшить память. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или йога, чтобы справляться со стрессом и улучшать работу памяти.

  1. Оставайтесь умственно активными

Занимайтесь деятельностью, которая бросает вызов вашему мозгу, например разгадывайте головоломки, кроссворды, играйте в шахматы, обучайтесь. Новые впечатления стимулируют мозговые связи и улучшают память.

  1. Разбивайте информацию на части

Разделяйте большие объемы информации на меньшие, удобные для восприятия части. Эта техника облегчает мозгу обработку и запоминание деталей.

  1. Вспоминайте

Вместо того чтобы сразу искать информацию на нужную тему, старайтесь вспомнить максимум из того, что вы уже знаете. Активно проверяйте себя на знание тех или иных фактов и деталей. Такая практика хорошо укрепляет память.

  1. Общайтесь

Участие в социальных взаимодействиях и дискуссиях может стимулировать ваш мозг и помочь закрепить воспоминания. Обмен информацией и объяснение того, что вы изучили, другим усиливает ваше понимание.

     10. Будьте организованными

Ведите календарь, списки дел и заметки, которые помогут вам запомнить важные даты и задачи. Организованность уменьшает умственный беспорядок, который может мешать памяти.

советы для здоровья

