Как улучшить память: 10 самых действенных советов от медиков

Медики отмечают, что восстановление и улучшение памяти — это постепенный процесс, который требует постоянных усилий и практики.

Фото: hindustantimes.com

Во времена постоянных стрессов и перенасыщения информацией неудивительно, что мы можем забывать даже элементарные вещи. В определенный момент мы задумываемся, что можно сделать для улучшения памяти.

Современные ученые называют памятью психический процесс, который заключается в закреплении, сохранении, последующем воспроизведении и забывании прошлого опыта. Как и любой психический процесс, она может нарушаться вследствие возрастных изменений, заболеваний и гормональных расстройств, неврозов и стресса. Нарушения памяти имеют общее название — «амнезия».

По продолжительности сохранения информации память делят на несколько видов:

сенсорная память длится 0,2–0,5 секунды, позволяет человеку ориентироваться в окружающей среде;

кратковременная память обеспечивает запоминание разовой информации от нескольких секунд до минуты;

долговременная память — сохранение информации на протяжении длительного времени;

оперативная (непосредственная, рабочая) память — проявляется во время выполнения определенной деятельности и необходима для ее выполнения в каждый заданный промежуток времени.

Для нормальной жизни человеку любого возраста и профессии необходимы все виды памяти. Существуют ли способы улучшить когнитивные функции или даже вернуть утраченные?

Древнегреческий философ и оратор Цицерон, которому приходилось запоминать длинные тексты своих выступлений, считал: «Память слабеет, если ее не упражнять».

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал 10 самых действенных советов, как улучшить память.

Высыпайтесь

Сон имеет решающее значение для укрепления памяти. Стремитесь к 7–9 часам качественного сна в сутки, чтобы помочь мозгу эффективно обрабатывать и сохранять информацию.

Оставайтесь физически активными

Регулярные физические упражнения увеличивают приток крови к мозгу, способствуя лучшей работе памяти. Старайтесь регулярно уделять время умеренным физическим нагрузкам.

Заботьтесь о питании

Придерживайтесь сбалансированной диеты, богатой антиоксидантами, жирными кислотами и витаминами, поскольку они поддерживают здоровье мозга и память. Полезны такие продукты, как ягоды, жирная рыба, грецкие орехи, мед и зелень.

Читайте

Чтение не только развивает воображение и усиливает концентрацию, но и положительно влияет на память. Выбирайте интересную книгу с несколькими сюжетными линиями и погружайтесь в чтение.

Управляйте стрессом

Хронический стресс может существенно ухудшить память. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или йога, чтобы справляться со стрессом и улучшать работу памяти.

Оставайтесь умственно активными

Занимайтесь деятельностью, которая бросает вызов вашему мозгу, например разгадывайте головоломки, кроссворды, играйте в шахматы, обучайтесь. Новые впечатления стимулируют мозговые связи и улучшают память.

Разбивайте информацию на части

Разделяйте большие объемы информации на меньшие, удобные для восприятия части. Эта техника облегчает мозгу обработку и запоминание деталей.

Вспоминайте

Вместо того чтобы сразу искать информацию на нужную тему, старайтесь вспомнить максимум из того, что вы уже знаете. Активно проверяйте себя на знание тех или иных фактов и деталей. Такая практика хорошо укрепляет память.

Общайтесь

Участие в социальных взаимодействиях и дискуссиях может стимулировать ваш мозг и помочь закрепить воспоминания. Обмен информацией и объяснение того, что вы изучили, другим усиливает ваше понимание.

10. Будьте организованными

Ведите календарь, списки дел и заметки, которые помогут вам запомнить важные даты и задачи. Организованность уменьшает умственный беспорядок, который может мешать памяти.

