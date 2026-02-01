1 лютого – яке сьогодні свято та головні події

1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

У неділю, 1 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин. Це щорічна міжнародна ініціатива, спрямована на зміцнення взаєморозуміння, діалогу, поваги й співпраці між людьми різних релігій, конфесій і світоглядів. Ця ініціатива нагадує, що, попри різні віри, люди можуть об’єднуватися навколо спільних принципів співжиття і взаємної поваги заради добробуту всього суспільства.

Також 1 лютого Всесвітній день боротьби з аспергільозом. Міжнародна щорічна ініціатива, спрямована на підвищення поінформованості про аспергільоз — групу захворювань, викликаних грибком Aspergillus. Цього дня медичні фахівці, пацієнти, науковці та організації охорони здоров’я по всьому світу об’єднуються для обговорення проблем діагностики, лікування та підтримки людей із цим захворюванням.

А ще 1 лютого Всесвітній день хіджабу. Щорічна міжнародна ініціатива, яку започаткувала мусульманка Назма Кхан, уродженка Бангладеш, яка мешкає в Нью-Йорку. Ідея виникла після власного досвіду дискримінації через носіння хіджабу — традиційного шарфа, що покриває волосся й шию мусульманських жінок.

Яке сьогодні церковне свято

1 лютого віряни святкують День пам’яті святого мученика Трифона. Він народився в Кападокії (сучасна Туреччина) і відомий своєю вірою та чудесами. З дитинства Трифон прагнув служити Богові, молився і лікував хворих. Його особливо шанують як покровителя виноградарів і садівників, бо в народі вважалося, що він оберігає врожай від шкідників і негоди. Мученицьку смерть Трифон прийняв за віру в Христа під час гонінь на християн.

Календар важливих подій за 1 лютого

1411 рік — укладають Торунський мирний договір, який завершує Велику війну;

1587 рік — англійська королева Єлизавета I підписує смертний вирок Марії Стюарт;

1655 рік — в Охматівській битві українські козаки розбивають військо Речі Посполитої;

1673 рік — німецький учений Ґотфрід Лейбніц демонструють сконструйовану ним сумувальну "арифметичну машину";

1709 рік — команда британського корабля виявляє на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що стає прототипом Робінзона Крузо;

1884 рік — виходить у світ перший том Оксфордського словника англійської мови;

1893 рік — у лабораторіях Едісона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерсі) будують першу у світі кіностудію "Чорна Марія", в якій знімали на кінетоскоп;

1893 рік — у Турині відбувається прем'єра опери Джакомо Пуччіні "Манон Леско";

1907 рік — в одній із берлінських газет з'являється стаття, в якій славу створення кіно приписано німецькому фотографу Максу Складановському, що викликало хвилю обурення у французів;

1930 рік — газета "Таймс" друкує перший у світі кросворд;

1946 рік — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН;

1951 рік — відбувається третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стає першим ядерним вибухом, який показали на телебаченні;

1953 рік — хвилі Північного моря розмивають 50 основних дамб Голландії, гине 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані;

1958 рік — запускають "Експлорер-1", перший американський штучний супутник Землі;

1958 рік — Єгипет і Сирія утворюють Об'єднану Арабську Республіку;

1967 рік — у Детройті (США) виходить перше число українського часопису "Детройтські новини";

1979 рік — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного вислання, де його зустрічали більше трьох мільйонів людей;

1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з Румунією;

1994 рік — набуває чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу;

2003 рік — під час заходу на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухає американський шатл "Колумбія", гинуть всі 7 членів екіпажу, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон;

2004 рік — скасовують смертну кару у Великій Британії;

2024 рік — внаслідок спецоперації ГУР МО знищують ракетний корабель "івановєц" чорноморського флоту рф, орієнтовна вартість якого $60-70 мільйонів;

2024 рік — Європейський Союз офіційно схвалює пакет фінансової допомоги на 50 мільярдів євро та продовжує розвивати відносини з Україною.

