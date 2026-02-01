1 февраля – какой сегодня праздник и главные события

1 февраля в Украине и мире празднуют Всемирную неделю гармонических межконфессиональных отношений.

В воскресенье, 1 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 февраля в Украине и мире празднуют Всемирную неделю гармонических межконфессиональных отношений. Это ежегодная международная инициатива, направленная на укрепление взаимопонимания, диалога, уважения и сотрудничества между людьми разных религий, конфессий и мировоззрений. Эта инициатива напоминает, что, несмотря на разные веры, люди могут объединяться вокруг общих принципов сожительства и взаимного уважения ради благосостояния всего общества.

Также 1 февраля Всемирный день борьбы с аспергиллезом. Международная ежегодная инициатива, направленная на повышение осведомленности об аспергиллезе — группе заболеваний, вызванных грибком Aspergillus. В этот день медицинские специалисты, пациенты, ученые и организации здравоохранения во всем мире объединяются для обсуждения проблем диагностики, лечения и поддержки людей с этим заболеванием.

А еще 1 февраля Всемирный день хиджаба. Ежегодная международная инициатива, которую основала мусульманка Назма Кхан, уроженка Бангладеш, проживающая в Нью-Йорке. Идея возникла после собственного опыта дискриминации из-за ношения хиджаба — традиционного шарфа, покрывающего волосы и шею мусульманских женщин.

Какой сегодня церковный праздник

1 февраля верующие празднуют День памяти святого мученика Трифона. Он родился в Каппадокии (современная Турция) и известен своей верой и чудесами. С детства Трифон стремился служить Богу, молился и лечил больных. Его особенно почитают как покровителя виноградарей и садоводов, потому что в народе считалось, что он оберегает урожай от вредителей и непогоды. Мученическую смерть Трифон принял за веру во Христа во время гонений на христиан.

Календарь важных событий за 1 февраля

1411 год — заключают Торунский мирный договор, завершающий Великую войну;

1587 год — английская королева Елизавета I подписывает смертный приговор Марии Стюарт;

1655 год — в Охматовской битве украинские казаки разбивают войско Речи Посполитой;

1673 год — немецкий ученый Гофрид Лейбниц демонстрируют сконструированную им суммирующую "арифметическую машину";

1709 год — команда британского корабля обнаруживает на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирко, который становится прототипом Робинзона Крузо;

1884 год – выходит в свет первый том Оксфордского словаря английского языка;

1893 год — в лабораториях Эдисона (Вест-Орандж, штат Нью-Джерси) строят первую в мире киностудию "Черная Мария", в которой снимали на кинетоскоп;

1893 год — в Турине проходит премьера оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско";

1907 год — в одной из берлинских газет появляется статья, в которой слава создания кино приписана немецкому фотографу Максу Складановскому, что вызвало волну возмущения у французов;

1930 год — газета "Таймс" печатает первый в мире кроссворд;

1946 год – избрание Трюгве Ли первым генеральным секретарем ООН;

1951 год – происходит третье испытание атомной бомбы на полигоне в Неваде, которая становится первым ядерным взрывом, который показали по телевидению;

1953 год – волны Северного моря размывают 50 основных дамб Голландии, погибает 1835 человек, 43 тысячи сооружений были частично или полностью разрушены;

1958 год — запускают "Эксплорер-1", первый американский искусственный спутник Земли;

1958 год – Египет и Сирия образуют Объединенную Арабскую Республику;

1967 год — в Детройте (США) выходит первое число украинского журнала "Детройтские новости";

1979 год — возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летнего выслания, где его встречали более трех миллионов человек;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Румынией;

1994 год – вступает в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза;

2003 год — во время захода на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взрывается американский шаттл "Колумбия", погибают все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон;

2004 год – отменяют смертную казнь в Великобритании;

2024 год — в результате спецоперации ГУР МО уничтожают ракетный корабль "ивановец" черноморского флота России, ориентировочная стоимость которого $60-70 миллионов;

2024 год — Европейский Союз официально одобряет пакет финансовой помощи на 50 миллиардов евро и продолжает развивать отношения с Украиной.

