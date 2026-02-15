  1. Суспільство

Купуєте чай або каву «з собою» — перевірте ці чотири речі

23:59, 15 лютого 2026
Яку інформацію зобов’язаний надати заклад і чому це важливо для вашого здоров’я.
Купуєте чай або каву «з собою» — перевірте ці чотири речі
У морозні дні кава або чай «з собою» стають звичною частиною щоденного маршруту — дорогою на роботу, навчання чи під час прогулянки. Але безпечність такого напою залежить не лише від рецепта. Одноразовий стаканчик, чистота посуду, маркування та доступність інформації для клієнта — усе це є частиною харчового ланцюга і прямо впливає на здоров’я споживача.

На цьому наголошує Держпродспоживслужба, нагадуючи про базові вимоги законодавства і практичні речі, на які варто звертати увагу, купуючи гарячі напої у закладах.

Алергени: склад напою має бути відомий до покупки

Закон «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» вимагає, щоб споживач отримував зрозумілу інформацію про склад харчового продукту, зокрема про наявність алергенів. Для гарячих напоїв це важливо не менше, ніж для готових страв: алергенами можуть бути молоко й вершки, соєві напої, горіхи, сиропи, окремі добавки.

Такі дані мають бути доступні у меню, на інформаційному стенді або надаватись персоналом за запитом — у чіткій і зрозумілій формі.

Посуд має бути придатним для гарячих напоїв

Одноразовий стаканчик — це не просто упаковка. Це матеріал, який контактує з продуктом, а отже має відповідати вимогам безпечності. Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», заклади повинні використовувати лише безпечний посуд, який придатний для контакту з гарячими напоями.

Для споживача це означає просту річ: якщо посуд виглядає сумнівно, має різкий запах, деформується від температури або залишає присмак — це сигнал бути обережним і не соромитися відмовитися від покупки.

Клієнт має право знати, хто продає напій і за якою ціною

Закон України «Про захист прав споживачів» гарантує право на повну та зрозумілу інформацію про суб’єкта господарювання. У закладі має бути доступна інформація про назву, адресу, режим роботи, перелік напоїв і ціни. Це не формальність: прозора інформація — елемент відповідальності бізнесу перед споживачем.

Напої на розлив — лише у чистий посуд

Згідно з Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами, напої на розлив відпускаються лише у чистий посуд. Це стосується і одноразових стаканчиків, і багаторазового посуду, і ситуацій, коли клієнт приносить власну чашку.

На що звернути увагу перед тим, як взяти напій «з собою»

Гарячі напої «to go» — це не лише про зручність, а й про безпечність. Перевіряйте, чи є інформація про склад і алергени, чи виглядає посуд придатним для гарячого, чи вказані дані закладу та ціни, і чи дотримано елементарної чистоти. Це прості кроки, які допомагають зробити «каву на ходу» справді безпечною.

