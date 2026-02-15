  1. Общество

Покупаете чай или кофе «с собой» — проверьте эти четыре вещи

23:59, 15 февраля 2026
Какую информацию обязано предоставить заведение и почему это важно для вашего здоровья.
В морозные дни кофе или чай «с собой» становятся привычной частью ежедневного маршрута — по дороге на работу, учебу или во время прогулки. Однако безопасность такого напитка зависит не только от рецепта. Одноразовый стаканчик, чистота посуды, маркировка и доступность информации для клиента — всё это является частью пищевой цепочки и напрямую влияет на здоровье потребителя.

На этом акцентирует внимание Госпродпотребслужба, напоминая о базовых требованиях законодательства и практических моментах, на которые стоит обращать внимание при покупке горячих напитков в заведениях.

Аллергены: состав напитка должен быть известен до покупки

Закон «Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов» требует, чтобы потребитель получал понятную информацию о составе продукта, в том числе о наличии аллергенов. Для горячих напитков это не менее важно, чем для готовых блюд: аллергенами могут быть молоко и сливки, соевые напитки, орехи, сиропы и отдельные добавки.

Такая информация должна быть доступна в меню, на информационном стенде либо предоставляться персоналом по запросу — в чёткой и понятной форме.

Посуда должна быть пригодной для горячих напитков

Одноразовый стаканчик — это не просто упаковка. Это материал, который контактирует с продуктом, а значит должен соответствовать требованиям безопасности. Согласно Закону Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», заведения обязаны использовать только безопасную посуду, пригодную для контакта с горячими напитками.

Для потребителя это означает простую вещь: если посуда выглядит сомнительно, имеет резкий запах, деформируется от температуры или оставляет привкус — это повод проявить осторожность и не стесняться отказаться от покупки.

Клиент имеет право знать, кто продаёт напиток и по какой цене

Закон Украины «О защите прав потребителей» гарантирует право на полную и понятную информацию о субъекте хозяйствования. В заведении должны быть доступны сведения о названии, адресе, режиме работы, перечне напитков и ценах. Это не формальность: прозрачная информация — элемент ответственности бизнеса перед потребителем.

Напитки на разлив — только в чистую посуду

Согласно Правилам розничной торговли продовольственными товарами, напитки на разлив отпускаются только в чистую посуду. Это касается как одноразовых стаканчиков, так и многоразовой посуды, а также случаев, когда клиент приносит собственную чашку.

На что обратить внимание перед тем, как взять напиток «с собой»

Горячие напитки «to go» — это не только про удобство, но и про безопасность. Проверяйте наличие информации о составе и аллергенах, пригодность посуды для горячего, указаны ли данные заведения и цены, а также соблюдается ли элементарная чистота. Эти простые шаги помогут сделать «кофе на ходу» действительно безопасным.

