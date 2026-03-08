Де пенсіонеру можна дізнатись про результати проходження відеоідентифікації — відповідь ПФ

Дізнатись про результати проходження відеоідентифікації можна у двох місцях.

Фото: zn.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснило, де можна дізнатись про результати проходження відеоідентифікації.

Рішення головного управління ПФУ про встановлення / невстановлення особи за результатом відеоідентифікації надійде на електронну пошту пенсіонера (його законного представника чи помічника), яку він зазначив в заяві на проведення відеоідентифікації.

Крім того, якщо пенсіонер зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, інформацію про проходження ідентифікації також буде відображено в особистому кабінеті пенсіонера на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі «Мої звернення».

