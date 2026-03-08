Где пенсионеру можно узнать о результатах прохождения видеоидентификации — ответ ПФ

Узнать о результатах прохождения видеоидентификации можно в двух местах.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области объяснило, где можно узнать о результатах прохождения видеоидентификации.

Решение главного управления ПФУ об установлении / неустановлении личности по результатам видеоидентификации поступит на электронную почту пенсионера (его законного представителя или помощника), которую он указал в заявлении на проведение видеоидентификации.

Кроме того, если пенсионер указал в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, информация о прохождении идентификации также будет отображена в личном кабинете пенсионера на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Мои обращения».

