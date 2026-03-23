Що покласти до кошика на Великдень-2026: дозволені продукти та головні помилки

Повний перелік продуктів для освячення та речей, які категорично не варто класти до кошика.

У 2026 році християни святкуватимуть Великдень у різні дати. Католики відзначать свято 5 квітня, а православні та греко-католики в Україні — 12 квітня. Традиційно цього дня віряни вирушають до храмів, щоб освятити великодній кошик, наповнений продуктами із символічним змістом.

Що обов’язково покласти до великоднього кошика

Святковий кошик формують не випадково — кожен продукт має глибоку релігійну символіку, пов’язану з життям, вірою та достатком.

Паска (хліб) — символ єдності, духовної спільності та Божої благодаті.

Крашанки та писанки — уособлюють відродження і воскресіння; червоний колір символізує жертву Христа.

Вино (кагор) — нагадує про кров Спасителя, пролиту за людство.

Молочні продукти (сир) — знак достатку та благополуччя родини.

Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — символ весняного оновлення і нового життя.

Хрін — уособлює силу духу та витривалість.

Солодощі — цукерки, медові пряники чи шоколадні яйця додають святкового настрою та символізують радість.

Окрім продуктів, до кошика традиційно кладуть великодній рушник, свічку та гілочки верби — вони підкреслюють урочистість обряду освячення.

Що не можна освячувати на Великдень

Водночас існує перелік речей, які не варто класти до кошика. Це пов’язано як із церковними традиціями, так і з символічним значенням святкових дарів.

До заборонених належать:

алкогольні напої (окрім церковного вина);

кров’яна ковбаса;

гроші та ювелірні вироби;

ключі;

ножі, ножиці та інші гострі предмети.

Освячення великоднього кошика — це не просто обряд, а частина духовної культури. Правильно підібрані продукти підкреслюють зміст свята — перемогу життя над смертю, віру та надію.

