  Общество

Что положить в корзину на Пасху-2026: разрешенные продукты и главные ошибки

07:36, 23 марта 2026
Полный перечень продуктов для освящения и вещей, которые категорически не стоит класть в корзину.
Что положить в корзину на Пасху-2026: разрешенные продукты и главные ошибки
В 2026 году христиане будут праздновать Пасху в разные даты. Католики отметят праздник 5 апреля, а православные и греко-католики в Украине — 12 апреля. Традиционно в этот день верующие отправляются в храмы, чтобы освятить пасхальную корзину, наполненную продуктами с символическим смыслом.

Что обязательно положить в пасхальную корзину

Праздничную корзину формируют не случайно — каждый продукт имеет глубокую религиозную символику, связанную с жизнью, верой и достатком.

  • Паска (хлеб) — символ единства, духовной общности и Божьей благодати.
  • Крашенки и писанки — олицетворяют возрождение и воскресение; красный цвет символизирует жертву Христа.
  • Вино (кагор) — напоминает о крови Спасителя, пролитой за человечество.
  • Молочные продукты (сыр) — знак достатка и благополучия семьи.
  • Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) — символ весеннего обновления и новой жизни.
  • Хрен — олицетворяет силу духа и выносливость.
  • Сладости — конфеты, медовые пряники или шоколадные яйца добавляют праздничного настроения и символизируют радость.

Кроме продуктов, в корзину традиционно кладут пасхальное полотенце, свечу и веточки вербы — они подчеркивают торжественность обряда освящения.

Что нельзя освящать на Пасху

В то же время существует перечень вещей, которые не стоит класть в корзину. Это связано как с церковными традициями, так и с символическим значением праздничных даров.

К запрещенным относятся:

  • алкогольные напитки (кроме церковного вина);
  • кровяная колбаса;
  • деньги и ювелирные изделия;
  • ключи;
  • ножи, ножницы и другие острые предметы.

Освящение пасхальной корзины — это не просто обряд, а часть духовной культуры. Правильно подобранные продукты подчеркивают смысл праздника — победу жизни над смертью, веру и надежду.

