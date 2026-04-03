Євробачення – 2026: під якими номером виступить Україна

Організатори Євробачення-2026 оголосили порядок виступів у півфіналах конкурсу, які відбудуться уже у травні 12 та 14 числа.

Україну на цьогорічному шоу представить співачка Leléka, яка вийде на сцену під 12-м номером у другому півфіналі.

Перший півфінал, що відбудеться 12 травня. Його відкриє представник Молдови Satoshi з піснею Viva, Moldova!. Далі на сцену вийдуть учасники зі Швеції, Хорватії, Греції, Португалії та Грузії. У другій частині шоу виступлять представники Фінляндії, Чорногорії, Естонії, Ізраїлю, Бельгії, Литви, Сан-Марино, Польщі та Сербії. Також поза конкурсом у цьому півфіналі свої номери покажуть Італія та Німеччина.

Другий півфінал запланований на 14 травня. Його відкриє болгарська співачка DARA з піснею Bangaranga. У першій частині виступлять представники Азербайджану, Румунії, Люксембургу та Чехії. Після цього на сцену вийдуть конкурсанти з Вірменії, Швейцарії та Кіпру.

Україну представить Leléka із піснею Ridnym. Завершать півфінал учасники з Албанії, Мальти та Норвегії. Позаконкурсні виступи у цьому шоу також представлять Франція та Австрія.

