  Общество

Евровидение – 2026: под каким номером выступит Украина

22:18, 3 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украину на нынешнем шоу представит певица Leléka, которая выйдет на сцену под 12-м номером во втором полуфинале.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Организаторы Евровидения-2026 объявили порядок выступлений в полуфиналах конкурса, которые состоятся уже в мае 12 и 14 числа.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Первый полуфинал, который состоится 12 мая. Его откроет представитель Молдовы Satoshi с песней Viva, Moldova!. Далее на сцену выйдут участники из Швеции, Хорватии, Греции, Португалии и Грузии. Во второй части шоу выступят представители Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии. Также вне конкурса в этом полуфинале свои номера покажут Италия и Германия.

Второй полуфинал запланирован на 14 мая. Его откроет болгарская певица DARA с песней Bangaranga. В первой части выступят представители Азербайджана, Румынии, Люксембурга и Чехии. После этого на сцену выйдут конкурсанты из Армении, Швейцарии и Кипра.

Украину представит Leléka с песней Ridnym. Завершат полуфинал участники из Албании, Мальты и Норвегии. Внеконкурсные выступления в этом шоу также представят Франция и Австрия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина конкурс Евровидение шоу-бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]