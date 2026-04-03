Евровидение – 2026: под каким номером выступит Украина

Украину на нынешнем шоу представит певица Leléka, которая выйдет на сцену под 12-м номером во втором полуфинале.

Организаторы Евровидения-2026 объявили порядок выступлений в полуфиналах конкурса, которые состоятся уже в мае 12 и 14 числа.

Украину на нынешнем шоу представит певица Leléka, которая выйдет на сцену под 12-м номером во втором полуфинале.

Первый полуфинал, который состоится 12 мая. Его откроет представитель Молдовы Satoshi с песней Viva, Moldova!. Далее на сцену выйдут участники из Швеции, Хорватии, Греции, Португалии и Грузии. Во второй части шоу выступят представители Финляндии, Черногории, Эстонии, Израиля, Бельгии, Литвы, Сан-Марино, Польши и Сербии. Также вне конкурса в этом полуфинале свои номера покажут Италия и Германия.

Второй полуфинал запланирован на 14 мая. Его откроет болгарская певица DARA с песней Bangaranga. В первой части выступят представители Азербайджана, Румынии, Люксембурга и Чехии. После этого на сцену выйдут конкурсанты из Армении, Швейцарии и Кипра.

Украину представит Leléka с песней Ridnym. Завершат полуфинал участники из Албании, Мальты и Норвегии. Внеконкурсные выступления в этом шоу также представят Франция и Австрия.

