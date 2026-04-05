В Україну повертаються заморозки: де та коли опуститься температура

15:23, 5 квітня 2026
На 7 квітня оголошено жовтий рівень небезпеки.
В Україні очікуються сильні заморозки протягом наступних кількох днів. Оголошено І рівень небезпеки (жовтий). Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вночі 6 квітня у більшості західних областей, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (на сході та північному сході 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 15-20° тепла, у західних та північних областях 11-16° тепла.

Вже наступної ночі проти вівторка, 7 квітня, температура знизиться на частині території країни. На заході та півночі, у Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. Також оголошено жовтий рівень небезпеки.

