В Украину возвращаются заморозки: где и когда снизится температура

15:23, 5 апреля 2026
На 7 апреля объявлен желтый уровень опасности.
В Украину возвращаются заморозки: где и когда снизится температура
В Украине ожидаются сильные заморозки в течение ближайших нескольких дней. Объявлен I уровень опасности (желтый). Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Ночью 6 апреля в большинстве западных областей, днем по Украине, кроме юго-востока, пройдут дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7–12 м/с, ночью в Карпатах, днем в западных, большинстве северных и центральных областей порывы 15–20 м/с.

Температура ночью 3–8° тепла (на востоке и северо-востоке 1–6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0–3°); днем 15–20° тепла, в западных и северных областях 11–16° тепла.

Уже в следующую ночь на вторник, 7 апреля, температура снизится на части страны. На западе и севере, в Винницкой и Черкасской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3°. Также объявлен желтый уровень опасности.

