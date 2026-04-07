У Києві оголосили штормове попередження: очікуються пориви вітру до 20 м/с

В Укргідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов у столиці. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 7 квітня в Києві очікуються сильні пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

Фахівці закликають жителів міста дотримуватися правил безпеки під час негоди. Зокрема, рекомендується щільно зачинити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, а також уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі та великих дерев. Водіям радять не паркувати автомобілі поруч із такими об’єктами.

У разі падіння дерев або гілок можна звертатися до аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду за номером 044-272-40-18.

Якщо ситуація становить загрозу життю чи здоров’ю, необхідно звертатися до рятувальників за номером 101 або до КАРС за телефоном 044-430-37-13. У разі травмування людей швидку допомогу можна викликати за номером 103.

Також у випадку несправності світлофорів або дорожніх знаків повідомляти про це можна за номером 050-387-35-42.

