В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в столице. В ближайший час с сохранением до конца суток 7 апреля в Киеве ожидаются сильные порывы ветра скоростью 15–20 м/с.

Специалисты призывают жителей города соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, рекомендуется плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, а также избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев. Водителям советуют не парковать автомобили рядом с такими объектами.

В случае падения деревьев или веток можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя по номеру 044-272-40-18.

Если ситуация представляет угрозу жизни или здоровью, необходимо обращаться к спасателям по номеру 101 или в КАРС по телефону 044-430-37-13. В случае травмирования людей скорую помощь можно вызвать по номеру 103.

Также в случае неисправности светофоров или дорожных знаков сообщать об этом можно по номеру 050-387-35-42.

