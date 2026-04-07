В Киеве объявили штормовое предупреждение: ожидаются порывы ветра до 20 м/с

11:52, 7 апреля 2026
В ближайшее время с сохранением к концу дня 7 апреля порывы ветра возможны 15-20 м/с.
В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в столице. В ближайший час с сохранением до конца суток 7 апреля в Киеве ожидаются сильные порывы ветра скоростью 15–20 м/с.

Специалисты призывают жителей города соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, рекомендуется плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, а также избегать нахождения вблизи рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев. Водителям советуют не парковать автомобили рядом с такими объектами.

В случае падения деревьев или веток можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя по номеру 044-272-40-18.

Если ситуация представляет угрозу жизни или здоровью, необходимо обращаться к спасателям по номеру 101 или в КАРС по телефону 044-430-37-13. В случае травмирования людей скорую помощь можно вызвать по номеру 103.

Также в случае неисправности светофоров или дорожных знаков сообщать об этом можно по номеру 050-387-35-42.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

У Резерв+ появился новый статус «оперативный резерв», массово блокирующий бронирование работников

Государство определило резервистов как первоочередной ресурс для доукомплектования воинских частей.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Медучреждениям разрешат игнорировать ценовые пороги на лекарства для военных

Гражданские больницы, в отличие от военных госпиталей, ограничены в выборе препаратов и могут назначать только те, которые предусмотрены Кабмином и Минздравом.

Борьба законопроектов в Раде: парламент предлагает новые компромиссы по платформам, SEPA и военному сбору

Парламент выбирает между жестким контролем и альтернативными инициативами, предлагающими отменить авансовые взносы для АЗС и снизить военный сбор.

Новое судебное рассмотрение как способ реализации restitutio in integrum: позиция БП ВС

БП ВС указала, что устранение нарушений статьи 6 Конвенции, установленных решением ЕСПЧ, возможно в ходе нового судебного рассмотрения.

