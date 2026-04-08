У Києві та області вночі заморозки, а 9 квітня – дощ з мокрим снігом

9–11 квітня в Києві очікуються заморозки.

Фото: Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto/Getty Images

У Києві та Київській області найближчими днями очікуються заморозки. Про це попереджають в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, вночі 9 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-2° (I рівень небезпечності, жовтий). Також уночі 10 та 11 квітня прогнозують заморозки в повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, у четвер 9 квітня прогнозується хмарна погода з проясненнями, невеликий дощ, уночі — з мокрим снігом. Температура повітря становитиме 1–3° тепла вночі та 5–7° тепла вдень.

