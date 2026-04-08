В Киеве и области ночью заморозки, а 9 апреля — дождь с мокрым снегом

9-11 апреля в Киеве ожидаются заморозки.

В Киеве и Киевской области в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом предупреждают в Украинском гидрометцентре.

В частности, ночью 9 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–2° (I уровень опасности, желтый). Также ночью 10 и 11 апреля прогнозируются заморозки в воздухе 0–3° (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, в четверг 9 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом. Температура воздуха составит 1–3° тепла ночью и 5–7° тепла днем.

