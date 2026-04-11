Медики назвали 7 зелених вітамінів, які необхідно вживати навесні

Медики зазначають, що навесні можна вживати в їжу не лише зелену цибулю, петрушку і кріп.

Перша весняна зелень містить рекордну для сезону кількість вітамінів, тому у свій раціон варто включати легкі салати, щедро приправляючи їх зеленою цибулькою та петрушкою. Зелень можна додавати й у несолодку випічку, у перші та другі страви і не забувати про ароматні трав’яні чаї. Навесні можна вживати в їжу не лише зелену цибулю, петрушку і кріп, а й молоденькі листочки дерев, бруньки смородини, листя кульбаби, молоду кропиву, черемшу, рекомендує Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Черемша

Черемша, дикий часник або ведмежа цибуля – це все одна і та ж рослина, яка з’являється в лісі ранньою весною і зовні схожа на конвалію. Назву «ведмежа цибуля» рослина отримала тому, що саме її шукають ведмеді після зимової сплячки, щоб поповнюючи нестачу аскорбінової кислоти, якої в черемші дуже багато. Це трав’яниста багаторічна рослина, листочки якої виділяють дуже ароматне ефірне масло, схоже за своїм складом до часникового. Черемша багата на вітаміни групи В, А, РР, а також калій, кальцій, фтор, сірку, селен, фтор, цинк, залізо та багато інших. Ця рослина покращує травлення, зміцнює серцево-судинну систему, очищує кров, не дозволяє накопичуватись поганому холестерину, покращує обмін речовин і тонізує. Завдяки великому вмісту вітаміну С черемша позитивно впливає та зміцнює імунну систему. Її зазвичай використовують в приготуванні салатів, рідше супів, соусів.

Петрушка

На відміну від черемші, петрушку не потрібно йти шукати в лісі, вона росте на присадибній грядці або на дачі. Петрушка містить вітаміни А, В, С, Р, К а також калій, кальцій, фосфор, цинк, залізо та магній. Зелень петрушки допомагає боротись із застудними захворюваннями, зміцнює імунітет, покращує роботу серця, володіє бактерицидними властивостями та має протизапальний ефект. Ферменти, які містяться в петрушці покращують травлення та нормалізують обмінні процеси в організмі. Петрушку широко застосовують в косметології, з неї готують маски, які допомагають позбутись пігментних плям та перешкоджають виникненню зморшок.

Зелена цибуля

Молоді пагони ріпчастої цибулі містять дуже багато корисних речовин. Зокрема вітаміни Е, С, А, В, РР, а також кальцій, калій, натрій, цинк, мідь, залізо, фосфор і багато інших корисних речовин. У цибулі міститься багато фітонцидів, які здатні захищати організм від вірусів та бактерій. Користь цибулі відома здавна, вона знижує вміст поганого холестерину в крові, покращує роботу серця, зміцнює зубну емаль, відновлює сили після тривалої хвороби, позитивно впливає на стан шкіри, волосся та нігтів. Цибулю легко можна проростити у себе на підвіконні і навіть взимку поповнювати свій запас вітамінів, готуючи смачні салати зі свіжої, зеленої цибулі.

Кріп

Кріп – це однорічна рослина яка володіє корисними властивостями, про які багато людей навіть не здогадуються. Він багатий на вітаміни А, В2, В6, РР, С а також калій, кальці, магній, залізо і фосфор. Вживання кропу допоможе покращити травлення, зміцнити серце, заспокоїти нервову систему та збути про безсоння, полегшити симптоми циститу і позбутись головного болю. Кріп незамінний у салатах, запіканках, супах та в маринадах.

Кропива

Кропива також вживається в їжу, а саме її молоденькі пагони та листочки. Щоб не жалила, перед додаванням її у страву, її потрібно обдати окропом. До складу кропиви входять вітаміни А, Е, С, Н, К та вітаміни групи В. Вона багата на калій, кальцій, барій, залізо, хром, мідь, марганець та інші корисні речовини. Кропива сприяє кращому згущуванню крові, зміцнює імунітет, очищує кров, знижує артеріальний тиск, покращує обмін речовин. З кропиви готують салати, супи, борщі запіканки, чаї і навіть соуси.

Кульбаба

Весняні квіти, які нагадують сонце, містять вітаміни А, В, С і калій, кальцій, марганець, мідь, залізо, полісахариди, інсулін та ще багато корисного для нашого організму. Вживання кульбаби допоможе покращити травлення, зміцнює кістки, виводить токсини, допомагає схуднути, покращує стан шкіри і покращує роботу серця. Листя кульбаби має гіркоту і саме вона допомагає діяльності травного тракту, покращує апетити, оберігає від раку та діабету. З кульбаби готують салати, запіканки, чай, супи і навіть готують чудове варення.

Щавель

Щавель – це багаторічна трав’яниста рослина, раніше вважали бур’яном. Він багатий на вітаміни C, K, E, вітаміни групи B, а також містить магній, залізо, фосфор, кальцій та багато інших корисних елементів. Вживаючи щавель, можна подолати авітаміноз, тримати серце в тонусі, зміцнити нервову систему. Щавель володіє протизапальними, знеболювальними властивостями, виводить токсини з організму, зупиняє кровотечу. Ця рослина – перші ліки при отруєнні організму, тому що має дію протиотрути. А ще він приводить у норму артеріальний тиск, зменшує головний біль, стимулює роботу кишечника. Щавель дуже потрібний для нашого організму, тому його застосовують у приготуванні борщів, запіканок, пирогів, а також консервують, щоб зберегти корисний, вітамінний продукт на цілу зиму.

