Медики назвали 7 зеленых витаминов, которые необходимо употреблять весной

Первая весенняя зелень содержит рекордное для сезона количество витаминов, поэтому в свой рацион стоит включать легкие салаты, щедро приправляя их зеленым луком и петрушкой. Зелень можно добавлять и в несладкую выпечку, в первые и вторые блюда, а также не забывать об ароматных травяных чаях. Весной можно употреблять в пищу не только зеленый лук, петрушку и укроп, но и молодые листья деревьев, почки смородины, листья одуванчика, молодую крапиву, черемшу.

Черемша

Черемша, дикий чеснок или медвежий лук — это одно и то же растение, которое появляется в лесу ранней весной и внешне похоже на ландыш. Название «медвежий лук» растение получило потому, что именно его ищут медведи после зимней спячки, чтобы восполнить недостаток аскорбиновой кислоты, которой в черемше очень много. Она богата витаминами группы В, А, РР, а также калием, кальцием, фтором, серой, селеном, цинком, железом и другими веществами. Улучшает пищеварение, укрепляет сердечно-сосудистую систему, очищает кровь, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Петрушка

Петрушка содержит витамины А, В, С, Р, К, а также калий, кальций, фосфор, цинк, железо и магний. Помогает бороться с простудными заболеваниями, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца, обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение.

Зеленый лук

Молодые побеги содержат витамины Е, С, А, В, РР, а также кальций, калий, натрий, цинк, медь, железо и фосфор. Благодаря фитонцидам защищает организм от вирусов и бактерий, снижает уровень «плохого» холестерина, улучшает работу сердца и общее состояние организма.

Укроп

Богат витаминами А, В2, В6, РР, С, а также калием, кальцием, магнием, железом и фосфором. Улучшает пищеварение, укрепляет сердце, успокаивает нервную систему, помогает при бессоннице и головной боли.

Крапива

Содержит витамины А, Е, С, Н, К и группы В, а также множество микроэлементов. Способствует укреплению иммунитета, очищает кровь, снижает давление, улучшает обмен веществ. Перед употреблением ее обдают кипятком.

Одуванчик

Содержит витамины А, В, С и микроэлементы. Помогает улучшить пищеварение, укрепляет кости, выводит токсины, улучшает состояние кожи и работу сердца.

Щавель

Богат витаминами С, К, Е, группы В, а также магнием, железом, фосфором и кальцием. Помогает бороться с авитаминозом, укрепляет нервную систему, обладает противовоспалительными свойствами и улучшает работу организма в целом.