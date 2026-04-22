Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України з футболу

11:12, 22 квітня 2026
Фото: uaf.ua
Сергій Ребров завершив роботу на посаді головного тренера збірної України з футболу. Про це повідомила Українська асоціація футболу.

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», — сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

В УАФ додали, що Сергій Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

«Я вдячний усій команді та вболівальникам за той етап, який ми пройшли. Це був складний шлях із перемогами і поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу», — заявив Сергій Ребров.

Хто стане новим головним тренером збірної України — УАФ повідомить пізніше.

