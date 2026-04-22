Сергей Ребров покинул должность главного тренера сборной Украины по футболу
Сергей Ребров завершил работу на должности главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.
«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», — сказал президент УАФ Андрей Шевченко.
В УАФ добавили, что Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.
«Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу», — заявил Сергей Ребров.
Кто станет новым главным тренером сборной Украины — УАФ сообщит позже.
