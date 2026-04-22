  1. Общество
  2. / Спорт

Сергей Ребров покинул должность главного тренера сборной Украины по футболу

11:12, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В УАФ отметили, что Сергей Ребров продолжит быть частью команды в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.
Фото: uaf.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сергей Ребров завершил работу на должности главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной», — сказал президент УАФ Андрей Шевченко.

В УАФ добавили, что Сергей Ребров продолжает быть частью команды УАФ в роли вице-президента и члена Исполнительного комитета.

«Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную поддерживали всегда. Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду благодарен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу», — заявил Сергей Ребров.

Кто станет новым главным тренером сборной Украины — УАФ сообщит позже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

футбол

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отчет ликвидатора как обязательное условие: ВС уточнил правила закрытия дел о неплатежеспособности

Верховный Суд отменил решение апелляции, которая позволила закрыть дело о банкротстве без выплаты вознаграждения ликвидатору.

Штраф за мошенничество не может быть меньше причиненного ущерба: позиция апелляционного суда по делу о псевдосборах на ВСУ

Апелляционный суд пришел к выводу, что штраф за мошенничество, связанное со сбором средств на ВСУ, не может быть меньше суммы причиненного ущерба.

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]