Три ночі підряд: українців попередили про заморозки

В Україні прогнозуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Вночі 28, 29 та 30 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, в повітрі прогнозуються заморозки 0-3°. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

«ІІ рівень небезпечності, помаранчевий», - заявили у відомстві.

Заморозки завдаватимуть шкоди квітучим плодовим деревам.

