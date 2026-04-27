Три ночи подряд: украинцев предупредили о заморозках

В Украине прогнозируются опасные и стихийные метеорологические явления.

Ночью 28, 29 и 30 апреля в Украине, кроме побережья морей и Крыма, в воздухе прогнозируются заморозки 0–3°. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

«II уровень опасности, оранжевый», — заявили в ведомстве.

Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям.

