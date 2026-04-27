Три ночи подряд: украинцев предупредили о заморозках
17:41, 27 апреля 2026
В Украине прогнозируются опасные и стихийные метеорологические явления.
Фото: espreso.tv
Ночью 28, 29 и 30 апреля в Украине, кроме побережья морей и Крыма, в воздухе прогнозируются заморозки 0–3°. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
«II уровень опасности, оранжевый», — заявили в ведомстве.
Заморозки будут наносить вред цветущим плодовым деревьям.
