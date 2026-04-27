Україна теплішає швидше за світ: медики попереджають про теплові ризики та інфекції

23:12, 27 квітня 2026
Як спека, хвороби і вода вже впливають на українців.
В Україні посилюється вплив кліматичних змін, які дедалі більше позначаються на здоров’ї населення, безпеці та якості життя. На цьому наголосили у Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

За останні 30 років середньорічна температура в Україні зросла на 1,5°C — це більше, ніж середній показник у світі. За прогнозами, до середини століття температура може підвищитися ще на 1–4°C.

Фахівці зазначають, що навіть такі, на перший погляд, незначні зміни вже мають серйозні наслідки. Зокрема, частішають теплові хвилі — періоди аномальної спеки, які стають довшими та інтенсивнішими. У Європі лише у 2022 році через спеку зафіксували понад 61 тисячу смертей.

Високі температури також сприяють поширенню інфекцій. Через спеку швидше розмножуються бактерії у продуктах харчування, що підвищує ризик кишкових захворювань.

Окрему загрозу становить розширення ареалів комах-переносників інфекцій. Через потепління в Україні збільшується період активності кліщів, які переносять хворобу Лайма. За останні роки кількість випадків цієї інфекції зростає.

Також фіксується поширення комарів, що можуть переносити небезпечні захворювання, зокрема гарячку Західного Нілу. Їхній ареал розширюється з південних регіонів у центральні та північні області, включно зі столицею.

Крім того, зміни клімату можуть вплинути і на якість питної води. Основне джерело питної води для майже 70% населення України — це річка Дніпро. Вона забезпечує водопостачання великих міст (Київ, Дніпро, Запоріжжя), а також промисловий та аграрний сектори.

Окрім підвищення температури, зміни клімату призводять до збільшення кількості опадів узимку й частих повеней. Це сприяє забрудненню річок та поширенню холери, лептоспірозу, вірусного гепатиту А, ротавірусних та інших інфекцій.

Екологи також наголошують, що ситуацію ускладнює війна. Знищення лісів, підрив Каховської ГЕС та забруднення територій значно погіршили стан довкілля.

Фахівці попереджають: Зміни клімату — це не питання майбутнього, а фактор, що прямо впливає на здоров’я кожного з нас вже сьогодні. Через це міняються умови життя, поширення хвороб і якість ресурсів, від яких залежить наше повсякдення.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд замислив реформувати Державну службу України з питань праці: що їй нададуть, а чого позбавлять

Шляхом перерозподілу функцій між відомствами з Держпраці приберуть невластиві їй завдання, але додадуть інші.

Працівників у декреті замінять за строковими договорами — посади не будуть вакантними

У Верховній Раді пропонують закріпити гарантії для працівників у декретній відпустці.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Мобілізація і бізнес: як забронювати у 2026 році керівництво та бенефіціарів

Для критично важливих підприємств держава передбачає спеціальний порядок, який дозволяє зберігати керівний склад без застосування загальних обмежень.

Перерахунок пенсії за рішенням суду: чому реальні виплати доводиться виборювати роками

Пенсійні спори 2026: як обійти Постанову № 821 та отримати реальні виплати за рішенням суду.

