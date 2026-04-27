  1. Общество

Украина теплеет быстрее мира: медики предупреждают о тепловых рисках и инфекциях

23:12, 27 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Как жара, болезни и вода уже влияют на украинцев.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине усиливается влияние климатических изменений, которые все больше отражаются на здоровье населения, безопасности и качестве жизни. Об этом подчеркнули в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За последние 30 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 1,5°C — это больше, чем средний показатель в мире. По прогнозам, к середине столетия температура может повыситься еще на 1–4°C.

Специалисты отмечают, что даже такие, на первый взгляд, незначительные изменения уже имеют серьезные последствия. В частности, учащаются тепловые волны — периоды аномальной жары, которые становятся более продолжительными и интенсивными. В Европе только в 2022 году из-за жары зафиксировали более 61 тысячи смертей.

Высокие температуры также способствуют распространению инфекций. Из-за жары быстрее размножаются бактерии в продуктах питания, что повышает риск кишечных заболеваний.

Отдельную угрозу представляет расширение ареалов насекомых-переносчиков инфекций. Из-за потепления в Украине увеличивается период активности клещей, которые переносят болезнь Лайма. В последние годы количество случаев этой инфекции растет.

Также фиксируется распространение комаров, которые могут переносить опасные заболевания, в частности лихорадку Западного Нила. Их ареал расширяется из южных регионов в центральные и северные области, включая столицу.

Кроме того, изменения климата могут повлиять и на качество питьевой воды. Основной источник питьевой воды для почти 70% населения Украины — река Днепр. Она обеспечивает водоснабжение крупных городов (Киев, Днепр, Запорожье), а также промышленный и аграрный сектора.

Помимо повышения температуры, климатические изменения приводят к увеличению количества осадков зимой и частым наводнениям. Это способствует загрязнению рек и распространению холеры, лептоспироза, вирусного гепатита А, ротавирусных и других инфекций.

Экологи также отмечают, что ситуацию усугубляет война. Уничтожение лесов, подрыв Каховской ГЭС и загрязнение территорий значительно ухудшили состояние окружающей среды.

Специалисты предупреждают: изменения климата — это не вопрос будущего, а фактор, который напрямую влияет на здоровье каждого из нас уже сегодня. Из-за этого меняются условия жизни, распространение болезней и качество ресурсов, от которых зависит наше повседневное существование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина прогноз погоды погода

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]