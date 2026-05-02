  Суспільство

Українцям пояснили, чому строк дії дитячого закордонного паспорта коротший за дорослий

10:36, 2 травня 2026
Закордонний паспорт для дорослих видається на 10 років, тоді як дитячий документ має термін дії лише 4 роки.
Паспортний сервіс пояснив, чому строк дії дитячого закордонного паспорта коротший за дорослий.

Зазначається, що закордонний паспорт для дорослих (від 16 років) видається на 10 років, тоді як дитячий документ має термін дії лише 4 роки.

Основні причини такої різниці:

- Швидкі зміни зовнішності: діти ростуть і змінюються дуже швидко, через що не дозволить прикордоннику точно ідентифікувати дитину.

- Безпека під час подорожей: актуальні біометричні дані та свіже фото - запорука швидкого і безпечного проходження прикордонного контролю.

- Стабільність зовнішності у дорослих: після 16 років зовнішність людини змінюється повільніше, що дозволяє використовувати один документ протягом тривалого часу.

Паспортний сервіс рекомендує заздалегідь оформити новий паспорт, якщо термін дії дитячого документа завершується або зовнішність дитини вже суттєво змінилася.

